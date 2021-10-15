Zanlı: Babam öldürdü, cesedi birlikte attık

Vietnam uyruklu Dam Thi Hop cinayetinin ardından 4.5 sene sonra tutuklanan S.S., S.S. ve S.S. aleyhindeki soruşturma derinleşti.

Polis, zanlı S.S., Hop’un babası S.S. tarafından öldürüldüğünü, olayın ardından da cesedi babasıyla birlikte Ercan-Gaziköy anayolu üzerindeki ağaçlık alana attıklarına dair ifade verdiğini açıkladı.

S.S’nin evine yapılan aramada zanlıya ait aracın yanı sıra cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası ile olayda kullanılan bıçağı tespit etti.

Her 3 zanlının da cinayetle ilgili ifade verdiğini aktaran polis, zanlıların ses analizlerinin yapılacağını, cep telefonu dökümlerinin incelenmesinin yanı sıra ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

“Taammüden adam öldürme ve adam öldürme”…

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlıların “taammüden adam öldürme ve adam öldürme” suçlamasıyla tutuklandığını kaydetti.

Polis, 6.1.2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı.

Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi, cesedin 15.10.2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Kayda alındı, ihbar yapıldı

12 Ekim 2021’de polise yapılan ihbarda, S.S ve oğlu S.S.'nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı S.S.'nin babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin. Kadını attığın yeri polise gösteririm” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı S.S'nin de yanlarında olduğunu belirtti.

Göymen, söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyledi.

İfade verdiler

Zanlı S.S, zanlı S.S'nin Dam Thi Hop’u öldürdüğüne ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarına dair ifade verdiğini belirtti.

Göymen, zanlı S.S'nin 13 Ekim’de bir gönüllü ifade daha verdiğini söyleyerek, diğer iki zanlıdan olayla ilgili ifade alındığını kaydetti.

7 gün tutukluluk

Göymen, arama emri ışığında zanlının ikametgahında yapılan aramada, cesedi arabaya kadar taşıdıkları el arabası, zanlı S.S'nin adına kayıtlı olan arabayı, bıçağı emare olarak alındığını belirtti.

Zanlıların ses analizlerinin yapılacağını, cep telefonu dökümlerinin incelenmesi gerektiğini, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyen Göymen, 7 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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