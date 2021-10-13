Baba-oğul kavgasında ses kaydı cinayete ışık tuttu

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde, 2019 yılı başında bulunan kadın cesedi ile ilgili cinayet soruşturması, baba - oğul kavgasıyla yeniden canlandı.

Dört buçuk yıl önce meydana gelen cinayetle ilgili tutuklanan üç zanlı, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polisin mahkemeye aktardığı ifadede, baba-oğul iki zanlının kendi arasında kavga ettiği sırada, başka biri tarafından alınan ses ve görüntü kaydı ile olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

‘Cinayeti görüp sustular’

Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde bulunan kadın cesedi ile ilgili olarak aranan cinayet zanlısı baba oğul kavgasında ortaya çıktı. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan cinayet zanlısı S. S. ve cinayeti görüp suskunluğunu koruduğu belirtilen S.S. ve S. S. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Hüseyin Göymen, zanlılar S.S., S. S. ve S. S’nin Taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarıyla methaldar olduklarını belirtti.

Polis, 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan - Gaziköy Anayolu üzerinde ağaçlık alan içinde battaniye ve halıya sarılı ceset olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve cesedin morga kaldırıldığını anlattı. Göymen, cesede 7 Ocak 2019 tarihinde Dr. İdris Deniz yapılan otopside vücudunun muhtelif yerlerinde 33 ayrı kesici delici alet yaralanması olduğunun belirlendiğini söyledi. Göymen, cesedin 15 Ekim 2017 tarihinde kayıp olduğu bildirilen Vietnam uyruklu Dam Thi Hop olduğunun tespit edildiğini belirtti.

‘Babasına ‘Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin’ dedi”

Göymen, alınan ihbarda zanlı S.S. ve oğlu S. S.’nin Küçük Kaymaklı’daki ikametgâhlarının bahçesinde kavga ettikleri sırada zanlı S.S.’nin babasına, “Sen ancak kadın öldürün. Seni ihbar edersem müebbet yersin” dediğini, babasının ise “Seni de öldürürüm” dediğini ve bu esnada zanlı S.S.’nin de yanlarında olduğunu belirtti.

Polis: “Hop’u öldürdüğünü ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarını söyledi”

Söz konusu tartışma anının bir kişi tarafından kayda alınıp, görüntü ve ses kaydının emare alındığını söyleyen Göymen, zanlı S. S.’nin ifadesinde, zanlı S. S.’nin Dam Thi Hop’u öldürdüğünü ve cesedi birlikte bulunduğu yere attıklarını söylediğini kaydetti.

Diğer iki zanlının da ifade verdiğinin altını çizen Göymen, alınması gereken başka ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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