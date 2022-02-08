CHP’li vekilden Falyalı açıklaması
Türkiye CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, sosyal medya hesabından Falyalı suaikasti hakkında açıklama yaptı: "AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi
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"AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi
Türkiye CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, sosyal medya hesabından gerçekleşen suaikast hakkında açıklama yaptı.
"Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü" diyen Antmen, "AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi" dedi.
Antmen'in paylaşımı şu şekilde:
- Sedat Peker’in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü. AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi. Hem de kat be kat fazlasıyla!
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