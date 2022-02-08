DEHŞET GECESİ

İş insanı Halil Falyalı'ya yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Halil Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise YDÜ hastanesinde hayatını kaybetti.

Polise yakın kaynaklar saldırının Halil Falyalı’nın evinin önünde olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN, Falyalı'nın evinin önünde meydana gelen suikastta araca otomatik silahlarla çok sayıda ateş edildiğini öğrendi. Olay sırasında Falyalı'nın eşi ve çocuğunun, arkadaki başka bir araçta olduğu öğrenildi.

SALDIRIDA şöförün yaşamını kaybettiği, iş insanı Halil Falyalı’nın ise ağır yaralı olarak önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ardından YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Falyalı YDÜ Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama:

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklaması yaptı.

YDÜ Hastanesı Acil Servisi önünde kalabalık bir grup Falyalı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için uzun süre bekledi.

Olaya yönelik polis operasyonu başlarken henüz bir tutuklama olduğu bilgisi gelmedi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri

Polis, Falyalı'nın kurşunlandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.

Çok sayıda polis olay yerinde...

Polis açıklaması: Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

8.2.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat DEMİRTAŞ olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil FALYALI ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Ercan Havaalanı'na giden yollarda polis araç durdurma ve kimlik kontrolü yapıyor.