CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi: Oy verme işlemi başladı

CHP'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için parti üyesi ve resmen üye olmayanlar için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

81 ilde ve 973 ilçede oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Resmen üye olmayanlar aynı alanda kurulan dayanışma sandığında oy kullanabilecek.

CHP, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini bugün gerçekleştiriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de bitecek.

Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

Yurttaşlar oy kullanacakları yere "onsecim.chp.org.tr" adresinden de ulaşabilecek. Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.