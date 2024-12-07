Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “bularak sirkat” suçundan tutuklanan B.C. mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi. Zanlıya yapılan muhaceret kontrolünde 1102 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 05.12.2024 tarihinde saat 10.30’da Ercan Havaalanında yolcu olarak bulunduğu bir esnada, başka bir yolcu olan R.I.’nın Kale-8 X-Ray cihazından geçtiği esnada düşürmüş olduğu, TıssouT marka altın rengi kol saatini bularak sirkat ettiğini kaydetti.

Polis, aynı gün R.I.’nın şikâyeti üzerine Ercan Havalimanı güvenlik kameralarında yapılan kontrolde, zanlının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, saatin yolcu gidiş salonunda bekleyen zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının suçüstü hali gereğince tutuklanarak ileri işlemlerin yapılabilmesi için Demirhan polis Karakoluna sevk edildiğini anlatan polis, aynı gün muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde zanlının 29.11.2021 tarihinden itibaren 1102 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Özdiken, zanlının Türkmenistan uyruklu olup, Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir ikamet izni ve bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.