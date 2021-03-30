Cezaevinde 1 gardiyan pozitif, çok sayıda temaslı gardiyan karantinada
Merkezi Cezaevinde görev yapan 1 gardiyanın testi pozitif çıktı.
A+A-
Merkezi Cezaevinde görev yapan 1 gardiyanın testi pozitif çıktı. Aynı vardiyada görevli çok sayıda gardiyan tedbir maksatlı karantinaya alındı.
YENİDÜZEN’e konuşan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, görevli bir gardiyanın testinin pozitif çıktığını doğruladı.
Kayalı, gardiyanın vardiya arkadaşlarının da tedbir amaçlı karantinaya alındığını, boşalan vardiyaya personel takviyesi yapıldığını söyledi.
Bu haber toplam 412 defa okunmuştur
Etiketler : merkezi cezaevi, covid-19