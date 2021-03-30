Cezaevi Müdürü Bilmem: “PCR testi sonuçları henüz çıkmadı”

Sabah saatlerinde Merkezi Cezaevi'nde bir gardiyanın PCR testinin pozitif çıkmasının ardından, 4 gardiyanın daha testlerinin pozitif çıktığı iddia edildi, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, bu iddiaları yalanladı.

Sabah saatlerinde çok sayıda çalışana PCR testi yaptıklarını kaydeden Bilmem, henüz sonuçların açıklanmadığını ifade ederek, “Şu anda bir gardiyanımızın COVID-19 olduğu bilgisi doğru, 30 civarında çalışana test yaptık hala sonuçları bekliyoruz” dedi.

Hatırlanacağı üzere Merkezi Cezaevinde görev yapan 1 gardiyanın testinin pozitif çıktığı açıklanmış, aynı vardiyada görevli çok sayıda gardiyanın ise tedbir maksatlı karantinaya alındığı bilgisi paylaşılmıştı.