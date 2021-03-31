“5 gardiyanın test sonucu negatif”

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı, Merkezi Cezaevinde 29 Mart 2021 Pazartesi günü bir gardiyanın PCR testinin pozitif çıkması üzerine diğer gardiyanlara yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emre Hacı tarafından yapılan yazılı açıklamada aynı vardiyada çalışan 5 gardiyanın karantina altına alındığı vurgulandı. Açıklamada “Yapılan ilk PCR testleri sonucunda temaslı olan 5 gardiyanımızın ise test sonuçları negatif çıkmıştır” denildi.

2 Nisan Cuma ve 4 Nisan Pazar günü de tüm cezaevine PCR taraması yapacağını kaydeden Hacı, gerekli tedbirlerin alındığını belitti.