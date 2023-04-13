EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, Teknecik Santrali önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Cesurer, yaklaşık 15 gündür yollarda olduklarını ifade ederek, “Kıb-Tek'in geleceğini, toplumun geleceğini yok etmek adına kamu ihale yasasında bir çalışma yapılıyordu. Bugün bilerek ve isteyerek toplumun kaderi bir firmanın üzerine bırakılıyor” dedi. Cesurer, “defalarca uyardık bu uzun süreli kesintileri gidermek için çağrı yaptık. Bunun için sahadaki adamlarınızı çekin dedik. Bugün arkadaşlarımız uğraşırken sahaya birilerinin sürüldüğünü gördük. Şuandaki arıza ve müdahaleler daha fazla sorunlar yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

Bazı AKSA görevlilerinin Teknecik satralinin içinde olduğunu kaydeden Cesurer, “Teknecik’teki arızalarda yapılan bir şey yoktur. Şu anda toplumu geri dönülmez bir yola sokuyorsunuz. İçerdeki insanlar yüzünden bu santraller bir kez daha çalışamaz duruma gelecek” dedi.

Bizim derdimiz toplumu karanlığa bırakmak değildir. Ama siyasiler bunu yapıyor.Bu toplumun kanını emen bu yapıyı ne pahasına olursa olsun bu ülkeden göndermek zorundayız. Bu bizim gelecek nesillere sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullanan Cesurer, “Geldikleri gibi gidecekler. El-Sen üyesi eğer bir şeye inanıyorsa bunun sonunu getirir. Bizim kavgamız gelecek ve ülke kavgasıdır. Sizin bu rezilliklerinizi herkes bilecek” dedi.

Cesurer, sabaha kadar Teknecik santralinde kalacaklarını açıkladı.