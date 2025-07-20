Çeşitli suçlardan 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yürütülen denetim ve soruşturmalar sonucunda, çeşitli suçlarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.M.A.Z.E.’nin (E-32) kullandığı araçta ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 28 gram hintkeneviri, 20 miligram beyaz toz uyuşturucu, 5 adet uyuşturucu hap, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 500 TL ve 220 Sterlin nakit para ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

Müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.A.Y.’nin (E-55), müşterilerden makbuz karşılığında tahsil ettiği 7 bin Amerikan Dolarını iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. İsmi geçen şahıs tutuklandı.

Alsancak’ta hırsızlık

Öte yandan, 13 Temmuz’da, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede unutulan bir cüzdan ile içerisindeki 10 bin TL ve 200 Amerikan Doları’nı çaldığı belirlenen B.J.W. (E-66), dün Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken tespit edilerek tutuklandı.

Sarhoşluk ve rahatsızlık

Ayrıca, bugün saat 02.30 sıralarında, İskele Boğaz’da 270 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren M.C. (E-46) suçüstü yakalanarak tutuklandı.

İzinsiz ikamet

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde ise Kıbrıs’ın kuzeyinde yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Polis, söz konusu olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.