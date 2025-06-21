Cep telefonu ve para çaldığı tespit edilen kişi tutuklandı

Girne’de çalıştığı iş yerinden cep telefonu ve para çaldığı tespit edilen N.Ö (E-28) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, N.Ö, 2025 yılı haziran ayında şirketin bilgisi dışında şirket adına başka bir işyerinden aldığı bir adet Iphone 16 Pro Max ile şirket tarafından kendisine kullanımı için teslim edilen iki adet Samsung A55 cep telefonunu tasarrufuna geçirdi.

N.Ö’nün, 13 Haziran’da ise bir kişi tarafından satması için kendisine verilen I phone 16 cep telefonunu 28,000 TL karşılığında sattığı ve parayı tasarrufuna geçirdiği de belirlendi.

Söz konusu kişinin, 8 Haziran’da banka hesabına 11 bin TL yerine banka görevlisi tarafından yanlışlıkla gönderilen 110 bin TL’nin 99 bin TL’sini tasarrufuna geçirdiği de tespit edildi. Bu paranın İskele’de kurmayı amaçladığı iş yeriyle ilgili ödemelerde kullanması amacıyla iş yeri sahibinin talimatıyla N.Ö’nün kullanımına verildiği de belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.