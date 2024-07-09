Çeler: “Yolsuzluk ve rüşvet münferit olaylar değil, bir zihniyetin göstergesi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda “yolsuzluk ve rüşvet” iddialarının, münferit olaylar olmadığını, bir zihniyetin göstergesi olduğunu öne sürerek, istifa çağrısı yaptı.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü’nün, çalışma izinlerinde sahtecilik ve torpil yaparak, rüşvet aldığına dair iddialarla tutuklanmasını “büyük bir skandal” olarak nitelendirdi.

Bu skandalın üstünün örtülmek ve basit bir olaymış gibi gösterilmek istendiğini savunan Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın konuyla ilgili açıklama yapmadığını ifade etti.

Dörtlü hükümet dönemindeki 15 aylık kısa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dönemini hatırlatan Çeler, TDP’nin ve kendisinin, protokolde bile en sonda yer alan, adı sadece asgari ücret tartışıldığı ve sigorta emeklileri ödenmediği dönemlerde anılan Bakanlığı, ülkenin en çalışkan ve üretken Bakanlığı haline getirdiklerini kaydetti.

Çeler, “TDP olarak aldığımız Bakanlığı, ülkenin en çok ses getiren, icraatıyla anılan, yasaları her kesim üzerine adil şekilde uygulayan, çocuğuna, gencine, yaşlısına ve dezavantajlı bireylerine değer veren, yabancı işçisine ve işverenine katkıda bulunan ve haklarını savunan bir bakanlık haline getirip bıraktık. Şimdi gelinen durumdan ise utanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkenin en önemli sağlık paydaşlarından ve koca bir meslek örgütü olan eczacılarımızı bile, yeterli araştırma ve soruşturma yapmadan toplumun önüne atanların tek derdi popülizmdi, kendi zihniyetlerinin göstergesiydi” diyen Çeler, toplumun esas temizliği sandıklar kurulduğunda yapacağını ifade etti.