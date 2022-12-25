Çeler: “İnanan ve destekleyenlerime çok teşekkür ederim… Şenkul’a başarılar dilerim”

Girne Belediyesi Başkan adaylarından Zeki Çeler, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla Murat Şenkul’u tebrik etti, başarılar diledi, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Çeler’in paylaşımı şöyle:

“Bu yolda yalnız değildim, Girne’ yi en az benim kadar seven yüreği sevgi dolu gönüllü insanlar vardı. Zamanlarından ailelerinden, çocuklarından, işlerinden ödün vererek hep yanımdaydılar. Başta onlar olmak üzere tüm inanan ve destekleyenlerime çok teşekkür ederim.

Seçimi kazanan sevgili Murat Senkul’u da tebrik eder, görevinde başarılar dilerim.”