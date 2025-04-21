Çeler: "Demokratik bir düzende, basın özgürlüğünden taviz verilmesi söz konusu değil"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, demokratik bir düzende, basın özgürlüğünden taviz verilmesinin söz konusu olmadığını, halkın bilgi edinme hakkının sağlanabilmesinin, gazetecilerin hiçbir engele uğramadan işlerini yapabilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Çeler yazılı açıklamasında son dönemde Kuzey Kıbrıs’ta haber dosyaları yayınlayan gazetecilerin "tehdit altında olduğunu", Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın ve Genel Yayın Koordinatörü Emine Yüksel’in "sosyal medya hesaplarının siber saldırıya maruz kaldığını" kaydetti; bunların "kaygı verici" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

-"Gazetecilerin güvenliğinin sağlanması devletin sorumluluğudur"

Genelde tüm basına özelde Akın ve Yüksel’e yönelik saldırıların ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Çeler, gazetecilerin güvenliğinin sağlanmasının devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Saldırıları kınayan Çeler, can ve mal güvenliği ile ilgili bir tehdit söz konusu ise ivedilikle polis koruması tahsis edilmesi gerektiğini de kaydetti.