Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken "BM Güvenlik Konseyi kararları" vurgusu





Türkiye Cumhuriyetçi (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kıbrıs ziyaretinde, (kapalı) Maraş'a yönelik "mülkiyet haklarını ihlal etmeden BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde atabileceğimiz adımları da istişare ederek atacağız” sözleri dikkat çekti.



Çavuşuoğlu, New York'ta yapılması ön görülen Kıbrıslı liderler, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in de katılacağı 5+1 zirvesi hakkında "Bir müzakere zemini var mı yok mu göreceğiz" dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.



Kıbrıs konusunda gelinen noktayı ve izlenecek yolu Türkiye ile birlikte değerlendireceklerini söyleyen Ertuğruloğlu, "ülkenin realitelerine dayalı olarak iki millet, iki ayrı demokrasi, iki ayrı hukuk, iki ayrı egemen devlet varlığı temelinde politika" savunduklarını ifade etti.



Ertuğlulığlu 5 +1 Zirve'yle ilgili de şu yorumu yaptı:



“Bu toplantı, daha önce de hem anavatanın hem de bizlerin vurguladığı gibi, 52 yıllık toplumlar arası müzakere sürecine benzeyen bir toplantı olmayacaktır. Detay konuşulmayacaktır, alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacaktır, güven artırıcı önlemler gündemde olmayacaktır. 5+1’deki hedef ortak zemin olup olmadığının belirlenmesidir. İyi niyetle, uzlaşı arzulayarak bu toplantıya katılacağız. Aynı iyi niyeti, aynı uzlaşı arzusunu karşı taraf sergilerse ortak zemin gündeme gelirse ona göre hareket edeceğiz.”

"Sevgili Tahsin abi"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Sevgili Tahsin abi’ diye hitap ettiği Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na “Sizinle daha önce de çalıştık. Tecrübelerinizden istifade ediyoruz, öğreniyoruz” dedi.



Kıbrıs sorununa da değinen Çavuşoğlu, müzakere ile ilgili sürecin hızlanmaya başladığını belirtti.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:



“Kıbrıs müzakereleri ile ilgili 5+1 gayri resmi toplantı bizim fikrimizdi. Çünkü artık federasyon için 52 yılı tükettik. Tüm yöntemler tüketildi. Bunun için müzakere yapmanın bir faydası olmayacağını biz biliyoruz. Sanırım Rum tarafı da biliyor. Ama maalesef Rum tarafında bizim gibi ilkeli ve dürüst bir tutum sergilenmiyor. Federasyon için müzakere etmenin bir anlamı yok. Yarın tabii Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında da değerlendirmelerimizi yapacağız.



Neyi müzakere edeceğimizi önce gayri resmi görüşmemiz gerekiyor. Bizim tutumumuz belli. Elbette soracağımız sorular var. Karşı tarafın ne kadar samimi olduğunu ölçme imkânımız olacak. Böylelikle bir müzakere zemini var mı yok mu bu toplantıda göreceğiz.”



Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin uyum içerisinde çalışmasını istediklerini belirten Çavuşoğlu, “Sizlerle beraber de uyum konusunda hiçbir şüphemiz yok. KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün haklarını birlikte görüşeceğiz, birlikte karar alacağız ve birlikte savunacağız” dedi.



Kapalı Maraş konusundan da bahseden Çavuşoğlu, “Daha önce başlattığımız Kapalı Maraş’ın açılması ile ilgili sizin kontrolünüzde envanter çalışması devam ediyor. Bu envanter çalışması tamamlandıktan sonra mülkiyet haklarını ihlal etmeden BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde atabileceğimiz adımları da istişare ederek atacağız” ifadelerini kullandı.



