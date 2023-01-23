Çatalköy’de insan kaçakçılığı

Çatalköy Bölgesinde, Vouge Plajı olarak bilinen noktadan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı belirlenen 40 mülteci ve onların KKTC’ye kanunsuz olarak girişine yardım ettiği belirlenen M.K.S. ve P.U. isimli zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye ilk olarak, KKTC’ye Kanunsuz giriş yaptıkları gerekçesiyle yakalanan mülteciler çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz mahkemede verdiği yeminli ifadede, zanlıların 19 Ocak saat 04.00 sıralarında Çatalköy’de Acapulco ve Elexus Otelleri arasında kalan, onaylı bir liman olmayan Vouge tesisleri sahilinden KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarının belirlendiğini belirtti. Polis ekiplerinin Çatalköy Esentepe arasında bulunan Şençağ Market önünde yaptıkları operasyonda, düzensiz göçmenlerin Lefkoşa’da sakin Mustafa Sivri’nin kullanımındaki RN 124 plakalı van aracın bagajında tespit edildiğini söyleyen tahkikat sorumlusu meseleyle ilgili tahkikatın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç mültecilerin 15 gün içerisinde yargılanmasına ancak tutukluluk süresini öğrenci yurdundan geçirmesine emir verdi.

Mahkemeye daha sonra, insan kaçakçılığı ve KKTC’ye kanunsuz giriş meselelerinden suçlanan zanlılar çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Faruk Şengil, daha önceden alınan bir ihbar üzerine, zanlının bir süredir polisin takibinde olduğunu belirterek, RN 124 plakalı aracı, eşinin de SJ 056 plakalı aracıyla önlü arkalı Çatalköy Esentepe bölgesinde gezindiğinin öğrenildiğini, sabah 04.40 raddelerinde Şençağ market önünde operasyon düzenlendiğini belirtti

Operasyonda, Sivri’ye aracında kanunsuz bir şey olup olmadığının sorulduğunu, zanlının bu soruya “bilmem” diyerek cevap verdiğini dile getiren tahkikat sorumlusu, aracın bagajında düzensiz göçmenlerin tespit edilmesinden sonra, zanlının göçmenleri yol kenarında bularak karakola götürmek üzere aracına aldığı şeklinde açıklamada bulunduğunu söyledi.

Zanlının aracını takip eden SJ056 plakalı aracı durdurduklarında, araçta bulunan zanlı öndeki aracı tanımıyorum diyerek, geçmek istediğini belirten tahkikat sorumlusu, suçüstü durumunda tespit edilen zanlıların tutuklandığını dile getirdi.

Zanlıların, telefonlarının incelemeye alındığını, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve alınması gereken birçok ifade bulunduğunu belirten tahkikat sorumlusu, olayla bağlantılı başka kişilerin de bulunabileceğini, zanlıların serbest kalması halinde bunlara etki edebileceğini belirterek, 4’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul etti.