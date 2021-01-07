Casinolardan hükümete ‘salgın’ sorusu: “Bizi neden açık bıraktınız?”

Covid- 19 Pandemisi ülkedeki turizmi bitirdi. Casino ve oteller sessizliğe büründü, bir biri ardına kapanma duyuruları başladı. Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bulaşın yayılma sebebi olarak casinoları göstermesine tepki verdi.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek’den Sağlık Bakanı Pilli’ye sert suçlama: “Sağlık Bakanı suçu sektöre atarken yalan söylüyor.”

“BİZİ NEDEN AÇIK BIRAKTINIZ?”… YENİDÜZEN’e konuşan Sarıçiçek, yılbaşı akşamı için alınan kararlarda casinolar hariç restoran, bar ve clubların kapatılarak kendilerinin hedef gösterildiğini ifade ederek, “Madem salgın vardı bizi neden açık bıraktınız?” dedi.

“Biz bağırdık, uçuş yoksa açılım olmasın dedik. Ülkedeki öğrencinin de, KKTC vatandaşının da casinoya girmesi suç. Suç şimdi kimde? Bizde mi, suçu işlettirende mi?”

“İŞLETMELER KAPANMA NOKTASINDA…” “Yurt dışından gelenlerin otelden çıkmaması şartını, personelin de otelde kalması önerisini sunduk. Tüm girişim ve çağrılarımıza hiçbir yanıt almadık” diyen Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, işletmelerin kapanma noktasına geldiğine vurgu yaptı.





Ne kadar açık, ne kadar kapalı? Ruhsatı aktif 35 casino. Salgın sonrası açılım yapan casino sayısı 25. 9 bin çalışan, 5 bine düştü.

115 kayıtlı otelin 67’si kapalı. 20’si karantina oteli, 28’i aktif. Çalışan sayısı 6 bine düştü.

Devrim DEMİR

Küresel salgın Covid- 19 pandemisi özellikle turizmi bitirdi. Casino ve oteller sessizliğe büründü, bir biri ardına kapanma duyuruları başladı. Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bulaşın yayılma sebebi olarak casinoları göstermesine sert tepki verdi, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner girişim ve çağrılarına hiçbir yanıt almadıklarını söyledi, sitem etti.

Yaz dönemi tedbirlerle açılan, daha sonra karantinalı yolcu alan ve yeniden kapanan otel ve casinolar zor günlerden geçiyor.

Kamuoyunda "neden kapanmıyor, önem alınmıyor” tartışmaları ile hep gündemde olan Casinolar’a ilişkin Birliğin Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner YENİDÜZEN’e konuştu.

Sarıçiçek, ruhsatı aktif 35 casinonun sadece 25’nin şuan aktif olduğunu, Mart ayından bu yana 10 casinonun hiç açılmadığını söyledi.

Salgın öncesi 9 bine yakın casino çalışanı olduğunu ifade eden Sarıçiçek, 4 bine yakın çalışanın işsiz kaldığını, şu an 5 bin civarı çalışan olduğunu söyledi.

KTOB Başkanı Dimağ Çağıner ise, 115 otelin 67’sinin kapandığını 28’nin aktif, 20’sinin ise karantina otel olduğunu 6 bine yakın çalışan kaldığını ifade etti.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Sağlık Bakanı’na ateş püskürdü, Otelciler Birliği Başkanı hiçbir girişim ve çağrılarına yanıt alamadıkları için kapanma noktasına geldiklerini belirtti, sitem etti.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek:

“Casino çalışanları Hükümet tarafından aç bırakıldı”

“Yarım yamalak her işe izin verildi, bu alınan kararlar nedeniyle ne sağlık ne de ekonomi açısından hiçbir şey değişmedi. Vakalar durmadı, aksine her gün artıyor. Yönetemiyorlar, yürütemiyorlar, bunu kabul etsinler...”

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, casinolarda salgın öncesi 9 bine yakın kişinin çalıştığını, binlerce kişinin evine ekmek girdiğini ancak salgın sonrası bu sayının 5 binlere düştüğünü söyledi.

Pandemi sonrası, tamamen kapanan casinolar nedeniyle binlerce kişinin aç kaldığını ifade eden Sarıçiçek, “Salgın sonrası açılıma giderken 10 casino açılmadı, 25 casino aktif ama adı aktif. Bu sektör kendini Bulaşıcı Üst Kurulu’nun ürettiği bahaneler nedeniyle oyuncak gibi hissediyor. Sağlık kuralları koyup açılım yaparsınız, ya da tamamen kapanırız. Yarım yamalak her işe izin verildi, bu alınan kararlar nedeniyle ne sağlık ne de ekonomi açısından hiçbir şey değişmedi. Vakalar durmadı, aksine her gün artıyor. Yönetemiyorlar, yürütemiyorlar, bunu kabul etsinler. Bunları kabul etmek de bir erdemdir. Bu ülkede kayıt altında yegane sektörlerden biri casinolardır bunlar hükümet tarafından aç bırakıldılar” dedi.

“Sektör kör topal kendini idare ediyor”

Yaşanan pandemi sürecinde sektörün bir takım suçlamalara maruz bırakıldığını ifade eden Sarıçiçek, bazı çevrelerin “casinolar çok kazanıyor” söylemelerini hayretler içinde karşıladıklarını söyledi. Bu söylemi “ahlaksızlık” olarak değerlendirdiklerini kaydeden Ayhan Sarıçiçek, “Sektör kör topal, kendini idare ediyor. Fatura, gelir, gider ödeyemeyecek duruma gelen birçok casino var. Yeri geliyor Mart ayından bu yana personeline yarım, yeri geliyor tam maaş ödüyorlar. Lojman, iaşe ve birçok konuda personelinin yanında olan casinolardır. Casino sektörü yaşanan bu süreçte, devlet olgusunun olmadığını hissetti. Yalnızlık ve yok olmuşluk psikolojisini yaşıyoruz. Devleti yönetenler ne yazık ki bu sektörü yalnız bıraktı” ifadelerini kullandı.

“Biz personelimize sahip çıktık”

Sarıçiçek, Mart ayından bu yana birçok olumsuzluğa rağmen, casinoların personeline sahip çıktığını söyledi. Yeryüzünün en zor sektörlerinden birinin de bu sektör olduğunu kaydeden Sarıçiçek, “Her sektör aynı kazanca sahip değildir. Sektör böyle bir durumdayken, casino sektörü ile oyun oynamaktan geri durmadılar” dedi.

“Sağlık Bakanı neden yalan söylüyor?”

Ayhan Sarıçiçek, sosyal medyada özellikle son zamanlarda iç bulaşın ‘casinolardan’ yayıldığına dair Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin söylemleri olduğuna dikkati çekti.

Pilli’nin yalan söylediğini ileri süren Sarıçiçek, “Sağlık Bakanı sadece bakan değil, bir doktor. Bulaşın 7-14 gün arası yayıldığını herkes biliyorken, 5 gün önce bir otelin eğlencesini işaret ederek bu suçu sektöre atıyor. Sağlık Bakanı yalan söylüyor” sözlerini kullandı.

“Uçuş yoksa açılım olmasın, bağırdık”

Sarıçiçek, 3 günlük charter seferlerin de durdurulması ile yılbaşında da casinoların açık kalmasının anlamı olmadığını ifade ettiklerini belirterek, “Biz bağırdık, uçuş yoksa açılım olmasın dedik. Ülkedeki öğrencinin de, KKTC vatandaşının da casinoya girmesi suç. Suç şimdi kimde? Bizde mi, suçu işlettirende mi?” dedi.

“Hükümet bu yasakları görmezden geldi… casinoları neden açık bıraktı?”

Toplumun önüne her zaman casinolar ve otellerin atıldığını ifade eden Sarıçiçek, yılbaşı akşamı meyhane, cafe, bar ve clubları kapatarak casinoları açık gösteren hükümetin kararları alırken sorgulama yapmadıklarını kaydetti.

Hükümetin yasakları görmezden gelerek aldığı kararlar yüzünden birçok noktada hedef gösterildiklerini de söyleyen Sarıçiçek, “Yılbaşı gecesi toplanmak yasaksa idi, neden bu işletmeyi açık bıraktılar?

Karar alınırken bizi açın demedik, restoran, club kapalı bunun suçlusu biz olduk. Suçlu biz değil yönetimdir. Alınan kararlarla insanlar bizim üstümüze saldırıyor. Virüsün mesai saati olduğu nerede görüldü?” şeklinde konuştu.

Yılbaşı akşamı görüntüleri…

Yılbaşı akşamı Girne’de bir otelin casinosundaki görüntülerin sosyal medyaya düştüğünü ve çok ağır hakaretler, eleştiriler olduğunu ifade eden Sarıçiçek, “O karede olanlar casino çalışan ve müdürleriydi. İçerdeki müşteri sayısı çok azdı” ifadelerini kullandı.

Ayhan Sarıçiçek, görüntüleri incelediğini 150 kişinin olduğunu 70’nin sürekli birlikte çalışan personel olduğunu söyledi. Bin 500 kişilik casinoda 150 kişinin olduğunu 70’nin personel olduğunu kaydeden Sarıçiçek eleştirilerin çok acımasızca olduğunu savundu.

“Kumarhane bu memleketin gerçeği”

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, “Kumarhane bu memleketin gerçeğidir. Eğitim yuvalarından daha nezih, daha hijyen. Karantinasız girişlerle casino ve otellerin düzenlendiği charter seferlerle bu ülkeye 10 bin kişi geldi. Çıkan vaka sayısı 16. Bunlarda gözetim altında olduğu için iç bulaşa kimse sebebiyet vermedi. Bugün ülkede bir iç bulaş yaşanıyor, sınırlar denetleniyor mu? Hala kaçak geçişler olduğu herkes tarafından biliniyor. Sektörümüz en günahsız sektördür” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

‘İşletmeler kapanma noktasına geldi’

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, 115 otelin 67’sinin Mart ayından bu yana kapandığını, 20 otelin karantina olarak kullanıldığını, 28 tesisin ise ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Çağıner, otellerde çalışan sayısının 6 bin civarında kaldığını belirterek bu süreçte personellerini gelecek sezon için ellerinde tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Otellerin çalışanına belli bir miktar maaş vermek zorunda olduğunu ifade eden Çağıner, “Giderler, vergiler, bunların tümünü karşılamak için bir sermayeniz olması lazım” dedi.

Turizm’de açılım için öngörüsüzlük…

Çağıner, turizmin ne zaman, nasıl açılacağı hususunda öngörüsüzlük yaşandığını, birçok noktada düşünceler olduğunu ifade ederek, “İşletmeler artık kapanma noktasına geldi” dedi.

“Önlemler istedik hiçbir adım atmadılar”

3 günlük karantinasız girişlere de değinen Çağıner, Mart ayından bu yana ülkede yaşanan Pandemi nedeniyle ekonomi ve sağlığın birlikte götürülmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Sağlık Üst Kurulu’na bir çok şey sunduklarını da söyleyen Dimağ Çağıner, “Açılım öncesi önlemeler ne olabilir açıklamalarını istedik, halkın sağlığını tehdit edecek adımlar atmayı asla düşünmedik. Yurt dışından gelenler için otelden çıkmamak şartını, personelin de otelden çıkmaması önerisini sunduk. Tüm girişim ve çağrılarımıza hiçbir yanıt almadık. Ne yapabiliriz artık? İnsanların casino ve otellere yönelik tepkileri bizi çok rahatsız ve mutsuz ediyor. Biz bu ülkenin insanıyız” dedi.

Otelciler ne dedi?

Mehmet Dolmacı (Manolya Otel)

‘Hepimiz yavaş yavaş kilit vuruyoruz’

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı, pandemi nedeniyle özel sektörün çok etkilendiğini, bunun için suçlu aramadıklarını ama sıfır vakayı dünya aramazken, KKTC’nin aradığını söyledi.

Dünyanın bundan böyle denge aradığını ifade eden Dolmacı’nın ifadeleri şöyle:

“Pandeminin sadece ekonomi ve sağlık açısından değil ruhsal olarak da çok etkileri olacak. Hükümet edenler, devletler bu süreci dengeli götürmek zorunda. Ülkede eğitim ve turizm sektörü yaklaşık 1 yıldır ciddi kayıplar yaşadı. Özel sektörün bu süreçte yok sayılması sonucu biz kendi vatandaşlığımızı sorgular hale geldik. 3 günlük girişler, bize sektöre biraz nefes aldırmıştı. Yaşamak ve yaşatmak için. Ülkede hastane içi bulaş konuşulurken, hastaneye gitmeyi sorgular hale geldik. Dengeli bir dağıtım olmadığı için bu ülkede tek tek büyük oteller kapanmaya gitti, yakında butik otellerde kapılarına kilit vuracak”.

Murat Çebi (Garden Butik Otel )

“Çok olumsuz bir süreç yaşanıyor”

Garden Butik Otel’in direktörü Murat Çebi, çok olumsuz bir süreçten geçtiklerini, sektörün çöktüğünü ifade etti.

Yaz dönemi kontrollü açılım ile yerli müşteriler sayesinde bir döngünün oluştuğunu, daha sonra alınan tedbirler nedeniyle yeniden kapandıklarını hatırlattı.

Covid- 19’dan dolayı ülkede yabancı turistin de olmadığına işaret eden Çebi, gelirlerinin bittiğini, geçmiş yıllara göre son 1 yıldır hiçbir gelir olmadan ayakta durmaya çalıştıklarını ifade etti.

Aşının konuşulması ile bahara umutlu olduklarını ifade eden Çebi, “Bahara bir ümidimiz var umarım ülkede bu salgın biter” dedi.