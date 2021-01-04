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Oteller bir bir kapanıyor

Oteller bir bir kapanıyor

Merit Oteller zincirinin süresiz kapatma kararı sonrası bir karar da Les Ambassadeurs’tan geldi.

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Merit Oteller zincirinin süresiz kapatma kararı sonrası bir karar da Les Ambassadeurs’tan geldi.

Kapatma kararlarında ekonomiyi göz ardı ederek üst düzey yetkililerinin aldıkları kararı eleştiren şirket yaşanan belirsiz süreç nedeniyle faaliyetlerini süresiz durdurduklarını açıkladı.

Les Ambassadeurs’un açıklaması şöyle:

Les Ambassadeurs şirketler grubu olarak, uzun süredir küresel etkisini gösteren covid-19 pandemisinde, yaşanan kritik süreci en az zarar ile atlatmaya çalıştık.

Bu dönem içerisinde yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Piyasaya olan katkılarımızı devam ettirdik.

Süreç içerisinde üst düzey yetkililerin, ekonomiyi tamamen saf dışı bırakarak aldıkları kararlara rağmen tüm personelimize sahip çıktık.

Fakat bugün gelinen noktada, turizm sektöründe yaşanan zorluklar ve belirsizlikler bizi bu noktaya getirmiştir.

Les Ambassadeurs şirket faaliyetlerimizi süresiz olarak durdurduğumuzu  kamuoyuna üzülerek bildiriyoruz.  

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