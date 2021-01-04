“Casinoda kutlama Sağlık Bakanı’nın sorunu mu?”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ‘Casinoda yeni yıl kutlaması’na Meclis’te yanıt verdi, “Bu Sağlık Bakanı’nın sorunu mu? Almayacaksınız oraya? KKTC vatandaşlarının casinolara girmesi zaten yasak” dedi.

Yılbaşı gecesi toplu kutlama yapılmaması adına bir takım kararlar aldıklarını ancak KKTC vatandaşlarının casinolara girmesinin yasak olması nedeniyle böyle bir seçeneği düşünmediklerini kaydetti. Dr. Pilli, KKTC vatandaşlarının zaten casinoya alınmaması gerektiğini, bunun da Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmadığını söyledi.

Sosyal medyada yansıyan bir casinodaki kalabalık, hiçbir tedbir alınmadan gerçekleştirilen yılbaşı kutlaması Meclis Genel Kurulu’nda gündeme geldi.

Eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, buradaki sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’na ait olmadığını belirtti, ancak denetimlerinde artırılacağını kaydetti.