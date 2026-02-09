Çangar Motors yeni bir markanın resmi distribütörü oldu

Çangar Motors, büyüme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. BMW, MINI, Ford ve BRP markalarının yetkili bayisi olarak faaliyet gösteren Çangar Motors, uluslararası bir markanın resmi distribütörlüğünü üstlendiğini duyurdu.

Çangar Motors’dan yapılan açıklamaya göre, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi, güçlü satış ve satış sonrası hizmet altyapısı ile öne çıkan Çangar Motors, yeni distribütörlük anlaşmasıyla ürün ve hizmet yelpazesini daha da genişletmiş oldu. Çangar Motors, yeni markanın Kuzey Kıbrıs otomotiv pazarına katma değer sağlamayı hedefliyor.

Çangar Motors yetkilileri, temsil edilecek yeni markanın kalite, teknoloji ve müşteri beklentileri açısından pazara güçlü bir alternatif sunacağını ifade ederken, markaya ilişkin detayların ilerleyen süreçte halkla paylaşılacağını belirtti.

Müşteri memnuniyetini ve güveni temel ilke edinen Çangar Motors, yeni yatırımıyla birlikte sektördeki konumunu daha da müşteri odaklı olarak sağlamlaştırmayı amaçlıyor.