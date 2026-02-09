CTP sokakta: Çare erken seçim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah sokakta eylem başlattı. 4 ilçede sabah saatlerinde bildiri dağıtan CTP Milletvekilleri ve sempatizanları UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek için siyah bayrak salladı. Aynı zamanda bildiri de dağıtan CTP, erken seçim talebini sokağa taşıdı.

Lefkoşa, Güzelyurt, İskele ve Lefke'de sabah saatlerinde bir araya gelen CTP'liler, ilçe binalarına da siyah bayrak astı.

Aynı eylem saat 15.30'da eş zamanlı olarak Girne ve Mağusa'da da gerçekleştirilecek.