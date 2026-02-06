SGK’lılar için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Rehberi 2026

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Sağlık harcamalarının her geçen yıl arttığı bir dönemde, SGK’lılar için tamamlayıcı sağlık sigortası önemli bir güvence haline gelmiştir. Özel hastanelerde yüksek fark ücretleri ödemeden sağlık hizmeti almayı mümkün kılan bu sigorta türü, 2026 itibarıyla daha da yaygınlaşmaktadır. Bu rehberde; tamamlayıcı sağlık sigortasının ne olduğu, neleri kapsadığı, fiyatları ve nasıl yaptırılacağı gibi tüm merak edilenleri detaylı şekilde ele alıyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), SGK’lı bireylerin özel hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde oluşan fark ücretlerini karşılayan bir sigorta türüdür. SGK’nın karşıladığı tutarın üzerindeki bedelleri tamamlayarak, sigortalının cebinden ek ödeme çıkmasını büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle SGK’lılar için tamamlayıcı sağlık sigortası, uygun maliyetli bir özel sağlık güvencesi sunar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

TSS kapsamı, sigorta şirketine ve poliçe planına göre değişmekle birlikte genel olarak şu teminatları içerir:

Ayakta tedavi (doktor muayeneleri, tetkikler, tahliller)

Yatarak tedavi (ameliyat, hastane yatışı, yoğun bakım)

SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde tedavi hizmetleri

Doğum, check-up veya diş gibi hizmetler ise çoğunlukla ek teminat olarak sunulur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

2026 yılında tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, sigortalının yaşına, yaşadığı şehre ve seçilen teminatlara göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak TSS, özel sağlık sigortasına kıyasla çok daha uygun primlerle sunulur. Bu yönüyle tamamlayıcı sigorta, bütçe dostu bir çözüm olarak öne çıkar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını etkileyen başlıca faktörler şunlardır:

Sigortalının yaşı

İkamet edilen şehir

Seçilen teminatlar

Anlaşmalı hastane ağı

Poliçeye dahil edilen ek teminatlar

Bu nedenle TSS fiyatları kişiye özel olarak hesaplanır ve sabit bir rakamdan söz etmek mümkün değildir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

TSS, SGK’lı bireylerin özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti almasını sağlar. Özellikle sık muayene olan, özel hastaneleri tercih eden veya sağlık harcamalarını öngörülebilir hale getirmek isteyen kişiler için önemli bir avantaj sunar. Kısacası tamamlayıcı sağlık sigortası, hem sağlık hem de bütçe açısından koruyucu bir rol üstlenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak oldukça kolaydır. Öncelikle ihtiyaçlar belirlenir, ardından sigorta şirketlerinden teklif alınır. Sağlık beyanı doldurulduktan sonra uygun poliçe seçilir ve ödeme tamamlanır. Poliçe başlangıç tarihi itibarıyla teminatlar geçerli olur.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nereden Yapılır?

TSS; sigorta şirketleri, acenteler ve dijital sigorta platformları üzerinden yaptırılabilir. Doğru poliçeyi seçebilmek için karşılaştırma yapabilmek büyük önem taşır. Bu noktada Tamamlayicisaglik.com, kullanıcılarına önemli bir avantaj sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İnternetten Yaptırılır mı?

Evet, tamamlayıcı sağlık sigortası internetten güvenle yaptırılabilir. Online platformlar üzerinden teklif almak, poliçeleri karşılaştırmak ve danışman desteğiyle süreci tamamlamak mümkündür. Dijital kanallar, zaman tasarrufu ve şeffaf bilgi erişimi açısından öne çıkar.

Neden Tamamlayicisaglik.com’dan Yaptırmalısınız?

Tamamlayicisaglik.com, yalnızca poliçe sunan bir platform değil; danışmanlık odaklı bir yapı ile hizmet verir. Farklı sigorta şirketlerinin TSS tekliflerini karşılaştırır, teminat detaylarını netleştirir ve kullanıcıların bilinçli karar almasını destekler.

Tamamlayicisaglik.com Kimdir?

Tamamlayicisaglik.com, Genç Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında uzmanlaşmış bir dijital platformdur. Kurumsal altyapısı ve uzman danışman kadrosu ile güvenilir bir hizmet sunar.

Tamamlayicisaglik.com’da Hangi Sigorta Paketleri Var?

Platform üzerinden; bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası, aile paketleri ve farklı bütçelere uygun TSS planlarına ulaşmak mümkündür. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre poliçeleri karşılaştırarak en uygun seçeneği belirleyebilir.

Tamamlayicisaglik.com Güvenilir mi?

Evet. Tamamlayicisaglik.com, yasal mevzuata uygun şekilde faaliyet gösterir ve kişisel verileri güvenli şekilde korur. Sunulan tüm teklifler sigorta şirketlerinin resmi sistemleri üzerinden oluşturulur.

Tamamlayicisaglik.com’u Diğer Acentelerden Ayıran Nedir?

Tamamlayicisaglik.com’u farklı kılan en önemli unsur, satış öncesi ve sonrası kesintisiz danışmanlık sunmasıdır. Amaç, hızlı satış değil; doğru poliçenin doğru kişiyle buluşturulmasıdır. Bu yaklaşım, platformu klasik acente anlayışından ayırır.