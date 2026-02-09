Çelebi: “Bu bir kamu sorunudur"

Dikmen Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan ve asfaltlanması planlanan Taşkent girişindeki yol, bir vatandaşın mülkiyet iddiası nedeniyle kapatıldı.

Dikmen Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet iddiasında bulunan şahıs, söz konusu alanın kendi tapulu malı olduğunu öne sürerek çalışmaları durdurdu. Ancak köy halkı ve muhtarlık, bu yolun yaklaşık 74 yıldır fiilen yol olarak kullanıldığını, bölgenin ana ulaşım damarlarından biri olduğunu ifade etti.

Köy Muhtarı Arif Yavuz, vatandaşın elindeki haritanın esas alınması halinde ortaya çıkacak tablonun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Haritaya göre yolun bir salon aracın dahi zor geçeceği kadar daraldığını, otobüslerin, kamyonların, itfaiye ve ambulans gibi hayati öneme sahip araçların bu yolu kullanmasının imkânsız hale geleceğini belirtti.

Muhtar Arif Yavuz ve bölge halkı, yetkililere açık çağrıda bulunarak, devletin derhal istimlak yoluna gitmesini talep etti, “İstimlak sayesinde hem mal sahibinin hakkı korunacak hem de köy halkı mağdur edilmeyecektir. Aksi halde yaşanacak her türlü ulaşım, güvenlik ve acil durum aksaklığının sorumluluğu açıkça ortadadır.” ifadelerine yer verildi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi:

“Sorun tek bir nokta değil, devletin geciken bir meselesidir”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, yaşanan yol krizinin münferit bir olay olmadığını vurgulayarak, sorunun 1974 yılından kalan tapu kayıtlarındaki eksikliklerden kaynaklanan yapısal bir sorun olduğunu kaydetti.

Başkan Çelebi, “Bu sıkıntı yalnızca bugün gündeme gelen noktada yaşanmıyor. 1974 öncesinden beri yol olarak kullanılan, sonradan asfaltlanan birçok ana yol tapu kayıtlarında yer almıyor. Bugün Pınarbaşı’ndan Boğazköy’e, oradan Şirinevler’e uzanan ana yolların önemli bir bölümü tapuda görünmez durumdadır,” ifadelerini kullandı.

Bu durumun belediyeleri ve halkı karşı karşıya getirdiğini belirten Çelebi, bireysel mülkiyet iddiaları nedeniyle kamusal ulaşımın kilitlenmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Yıllardır halkın kullandığı yollar, bugün bir harita üzerinden tartışmaya açılıyorsa ortada ciddi bir devlet sorunu vardır,” dedi.

Başkan Çelebi açıklamasında devlete açık çağrıda bulunarak, “Bu sorunun çözümü bellidir. Devlet bir an önce istimlak sürecini başlatmalı ve bu yolları resmiyete kavuşturmalıdır. Aksi halde her köyde, her ana arterde benzer krizler yaşanmaya devam edecek, halk mağdur edilecektir,” ifadelerini kullandı.

Yüksel Çelebi, istimlak sürecinin hem mal sahiplerinin hakkını koruyacağını hem de köylerin, belediyelerin ve acil durum hizmetlerinin önünü açacağını belirterek, bu meselenin artık ertelenemez bir kamu meselesi haline geldiğini belirtti.