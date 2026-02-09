Güneyde, küçükbaş hayvan sektörüne mali destek kararı

Güneydeki Bakanlar Kurulu son toplantısında küçükbaş hayvan besiciliği sektörüne ekonomik destek sağlanmasını onayladı.

Desteğin toplam bir buçuk milyon euroluk bir bütçeye sahip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, finansal desteğin hayvan verimliliğini artırmak, süt üretimindeki mevsimsel dalgalanmaları azaltmak ve hayvancılık çiftliklerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla, modern üreme yönetimi uygulamalarının hayata geçirilmesini teşvik etmeyi amaçladığını kaydetti.

Gazete bu kararın menşe ismi korumalı (MİK) hellim üretimine katkıda bulunan üreticilerin desteklenmesini ve sektörün rekabet gücünü artırmayı amaçladığını da ekledi.