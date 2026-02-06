Güneyde RİK Anketi: “DİSİ ile AKEL başa baş”

Kıbrıs’ın güneyinde Mayıs 2026’da yapılacak genel seçimler öncesinde RİK’in dün akşam yayımladığı ankette seçmenin DİSİ ve AKEL’in başa baş bir yarışın içerisinde olduğu sonucu çıktı.

“MRC Cypronetwork” şirketinin RİK hesabına 12-27 Ocak’ta bin 213 kişi arasında yaptığı anketin sonuçlarına Politis ve Alithia yer verdi.

Habere göre 2025 Kasım’ında seçmenden yüzde 17 destek alan DİSİ Ocak 2026’da da oranını koruyarak yüzde 17 ile birinci oldu. Bir önceki ankette yüzde 17 desek bulan AKEL’in son ankette aldığı destek yüzde 16. ELAM, geçen yılın kasım ayındaki yüzde 11,5 olan desteği yüzde 0,5 azalsa da yüzde 11 ile üçüncülüğü korudu.

Önceki ankette yüzde 6,5 destek alan ALMA’nın bu kez yüzde 9 ile yükselişe geçtiği dikkat çekti. “Amesi Dimokratia” (Doğrudan Demokrasi) seçmenden aldığı desteği yüzde 4,5’ten yüzde 6,5’ya yükseltti. DİKO yüzde 6, EDEK yüzde 2,5, Ekologlar yüzde 2,5, Volt yüzde 2, Hayvan Partisi yüzde 1,5, Demokratik Cephe yüzde 1, Avcılar Partisi yüzde 1 destek buldu.

Ankette, kararsızların yüzde 9, sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin yüzde 5,5, geçersiz oy kullanacakların yüzde 4, cevap vermeyenlerin yüzde 5 olması “seçmenin tercihinin belirsiz olduğu” şeklinde yorumlandı.

“Erhürman, Holguin soruldu, Hristodulidis ve hükümeti sorulmadı”

Alithia “RİK’in Siyasi Kültür ve Seçmen Davranışı Anketi… Holguin’i Erhürman’ı Ölçtüler Hristodulidis’i Ölçmediler” başlığıyla manşete çektiği haberinde RİK anketinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın ölçümlenmesine karşın Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in popülaritesinin ölçümlenmediğine ve hükümetinin değerlendirilmediğine dikkat çekti.

Gazeteye göre güney kamuoyunda gündem olan Hristodulidis’in eşi ile ilgili ihtilaflı rüşvet videosu hakkında tek bir soru sorulmadığı, içten çok dış politika üzerinde durulduğu anketten sebeplerine yer verilmemekle birlikte “öfke ve utanç oranının yükseldiği” kaydedildi.

Ankette Tufan Erhürman ve Maria Angela Holguin’in güneyde kamuoyundaki popülarite oranı yüzde 23 çıktı.

“İsrail ve Yunanistan’la üçlü iş birliği, Lübnan’la MEB sınırlandırması, GSI”

Kıbrıs Cumhuriyeti-Yunanistan-İsrail üçlü iş birliği hakkındaki düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 71’i “ülke çıkarı için faydalı”, yüzde 14’ü “faydalı değil” cevabını verdi, yüzde 6’sı cevap vermedi.

Kıbrıs-Lübnan MEB sınırlandırmasına katılımcıların yüzde 68’i “olumlu”, yüzde 11’i “olumsuz” görüş belirtirken yüzde 21’i cevap vermedi.

Kıbrıs-Yunanistan kablo ile elektrik bağlantısı için katılımcıların yüzde 48 “sürdürülebilir”, yüzde 32’si “sürdürülebilir değil” görüşü belirtti, yüzde 20’si görüş belirtmedi.

“Halkın yüzde 31’i geçinemiyor, öfke ve infial arttı”

Politis anketin ekonomi bölümüne ağırlık verdiği haberini “RİK’in Anketine Göre Nüfusun Yarısı Başa Çıkmakta Zorlanıyor” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre halk mevcut ekonomik şartlarda oldukça zorlanıyor. Ankete katılanlardan rahat bir hayat yaşadığını söyleyenler sadece yüzde 15, “ayakta durmayı başarabildiğini” söyleyenler yüzde 31. Bunun aksine geçinmekte zorlandığını söyleyenler yüzde 39, geçinmekte büyük zorluk çektiğini söyleyenler yüzde 14 oldu.

Ülkenin içerisinde bulunduğu mevcut şartlarla ilgili soruya katılımcıların yüzde 31’i dan hayal kırıklığı yaşadığını, yüzde 18’i ise öfke/infial içerisinde olduğu cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 10’u ise mevcut durumun seyrinden utanç duyduğunu kaydetti.