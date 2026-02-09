İŞAD: “Anayasa değişikliği referandumu süreci toplumsal uzlaşıyla yürütülmeli”

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, gündeme gelen anayasa değişikliği referandumunun, ülkenin demokratik olgunluğunu ve ortak akıl kültürünü yansıtması gereken önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu sürecin toplumsal kutuplaşmaya ya da siyasi bir çekişmeye dönüşmeden; sağduyu, karşılıklı saygı ve demokratik nezaket çerçevesinde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını belirten Mamülcü, referandumların, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği ancak toplumun ortak geleceğini zedelemeyecek bir anlayışla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Mamülcü, Kıbrıs Türk iş dünyasının beklentisinin anayasa değişikliği sürecinin hukukun üstünlüğü, demokratik değerler ve toplumsal uzlaşı temelinde değerlendirilmesi olduğunu belirterek, ülkenin ekonomik istikrarını ve toplumsal huzurunu olumsuz etkileyecek bir atmosfere sürüklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Mamülcü, tüm siyasi aktörleri, sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları bu sürece yapıcı, sorumlu ve birleştirici bir tutumla yaklaşmaya davet etti.