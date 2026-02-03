Asu Bağseven’in “BIOMORPHS” Sergisi Girne’de açıldı

Sanatçı Asu Bağseven, insan, doğa ve hayvan arasındaki biyomorfolojik ilişkileri odağına alan “BIOMORPHS” adlı sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 30 Ocak – 7 Şubat 2026 tarihleri arasında Girne Halk Kütüphanesi Ziya Rızkı Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Bağseven, resim, çizim, heykel, enstalasyon ve tekstil gibi farklı disiplinleri bir araya getirdiği çalışmalarında, doğadan ilham alan biyomorfik formlar ve organik yapılar üzerinden form ve malzemenin sınırlarını araştırıyor. Sergi, insan bedeni, hayvan anatomisi ve doğal formlar arasındaki yapısal benzerlikleri görünür kılmayı amaçlıyor.

“BIOMORPHS” sergisinde; kulak ile salyangoz, göz ile çiçek, beyin ile ceviz, yılanın kıvrımı gibi örnekler üzerinden yaşamın farklı formlar altında tekrar eden ortak bir dili olduğu fikri ele alınıyor. Sergide yer alan çalışmalar, formların türler arasında dönüşerek ve iç içe geçerek varlığını sürdürme biçimlerine odaklanıyor.

Dikiş, katman, iz, baskı ve yanma gibi tekniklerin kullanıldığı eserlerde; beden ile çevre arasındaki sınırların geçirgenliği vurgulanıyor. Ağaç damarları kan dolaşımına, akciğer yapıları orman dokusuna, omurga ise denizatı formuna dönüşerek, biçimlerin sürekli evrildiği ve birbirine bağlandığı bir anlatı kuruluyor.

Sergi, insanı doğanın karşısında konumlandırmak yerine, onu aynı maddesel döngünün bir parçası olarak ele alıyor. “BIOMORPHS”, yaşamın tüm formlarında paylaşılan ortak ritme dikkat çekerek, insan ile diğer canlılar arasındaki ayrımların geçirgenliğini izleyiciye yeniden düşündürmeyi hedefliyor.

Ziyaret Bilgileri:

30 Ocak – 7 Şubat 2026

Girne Halk Kütüphanesi – Ziya Rızkı Sergi Salonu

Hafta içi: 14.00–16.00 / 18.30–20.30

7 Şubat Cumartesi: 18.30–20.30