Kıbrıs yapımı belgesel, Atina film festivalinde "En İyi Görsel Efekt" ödülünü kazandı
Kıbrıs yapımı bilimsel belgesel " Troodos Rising to the Stars" , Atina Uluslararası Aylık Sanat Filmi Festivali'nde En İyi Görsel Efekt ödülünü kazanarak ilk uluslararası ödüle layık görüldü.
Belgesel, Troodos dağlarının öyküsünü, denizden yükselişlerinden günümüzdeki astronomi ve evrenle olan bağlantısına kadar izliyor. Troodos Jeoparkı'ndaki çeşitli yerlerde çekilen çarpıcı görüntüler, uluslararası bir şirket tarafından sağlanan son teknoloji görsel efektler ve titiz bilimsel dokümantasyonla birleşerek, jeoloji ve yıldız gözlemini bir araya getiriyor ve benzersiz bir eğitimsel ve görsel deneyim yaratıyor.
Filmin müziklerinde, belgesel için özel olarak bestelenmiş orijinal parçaların yanı sıra opera eserleri de yer alarak izleyiciler için sürükleyici bir deneyim sunuyor.