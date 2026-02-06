Güneyde ev sahibi olanların oranı yüzde 69.4
Kıbrıs’ın güneyinde 2024 verileri ışığında, ev sahibi olanların oranını açıklandığı belirtildi.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde 2024 verileri ışığında, ev sahibi olanların oranını açıklandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak 2024 yılında adanın güneyinde konut sahibi olanların oranının yüzde 69.4 olduğunu yazdı.
Habere göre bu veriler ışığında nüfusun geriye kalan kısmının ise kirada kaldığı ifade edildi.
Bu haber toplam 250 defa okunmuştur