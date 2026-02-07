Yeorgiu: “Hellim bile güvenceye alınamadı”

AKEL'in AB Milletvekili Yorgos Yeorgiu, ciddi bir haksız rekabet yaratacak AB-MERCOSUR anlaşmasının gıda güvenliği standartlarını ve geleneksel Kıbrıs ürünlerinin varlığını tehdit edeceği uyarısında bulundu. Yeorgiu, başka üye ülkeler kendi ürünlerini güvence altına almışken Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hellimi bile güvenceye alamadığına dikkati çekti.

Haravgi’nin “Tarım İçin Zor Günler Geliyor… Yeorgiu: Başka Ülkeler Ürünlerini Zırhlandırdı, Kıbrıs Hellimi Bile Güvenceye Almadı” başlığıyla manşete çektiği habere göre, Yorgos Yeorgiu, Kıbrıslı Rum çiftçilerin 14 Şubat’ta yapacağı eylem nedeniyle dün Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Avrupa Evi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AB'nin Güney Amerika'da faaliyet gösteren gümrük birliği ve ticareti bloğu MERCOSUR ile imzaladığı anlaşmanın halen Avrupa Mahkemesi’nde yargı sürecinde olmasına rağmen yürürlüğe gireceğini kaydeden Yeorgiu, Avrupa Solu olarak mücadeleye devam edeceklerini ve davayı kazanmaları halinde anlaşmanın yeni şartlar ile güncelleneceğini belirtti.

Yeorgiu, “Başka ülkeler inceleme yaptı ve geleneksel ürünlerini güvence altına aldı. Örneğin Yunanistan 21 geleneksel ürününü koruma altına aldı. Kıbrıs ise hellimi bile güvence altına almayı başaramadı” vurgusunu yaptı.

MERCOSUR ürünlerinin AB’da yasak olan bitki ilaçlarıyla ve daha düşük maliyet şartlarında üretildiğini belirten Yeorgiu, bunun haksız rekabet koşulları yarattığını kaydetti.

Rum Çiftçiler Birliği (PEK) Onursal Başkanı Mihalis Litras da AB-MERCOSUR anlaşmasını “zayıf tarım dünyasının mezar taşı” olarak tanımladı. Litras, Kıbrıslı Rum çiftçilerin 14 Şubat Cumartesi günü “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı'ndan” Avrupa Evi’ne ve muhtemelen Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’na protesto yürüyüşü düzenleyeceğini belirtti.