Berlinale Selection 2026, Köln 75 filmi gösterimi ile başladı

Murat OBENLER

Goethe-Institut Kıbrıs tarafından düzenlenen ve Kıbrıs'ta güncel Alman sinemasını sunan film

serisinin yedinci edisyonu olan Berlinale Selection 2026, 6 filmlik bir seçki ile Berlin Film Festivali’nin heyecanını Lefkoşa’ya taşıyor. Bu yıl, 2025, 2024 ve 2023 Berlin Film Festivalleri’nde gösterilen altı filmden oluşan seçkinin ilk filmi olan Ido Fluk’un yönettiği “Köln 75” 5 Şubat Perşembe akşamı Lefkoşa'daki Pantheon Sineması’nda gösterildi. Film öncesinde Goethe-Institut Kıbrıs yöneticileri tarafından etkinlikle ilgili ve filmle ilgili kısa bir de bilgi verildi. Sinema Dostları Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilen bu film serisi, her biri kimlik, kırılganlık ve aidiyet arayışını keskin bir şekilde farklı açılardan ele alan altı çarpıcı eserleri bir araya getiriyor.

Yönetmen Ido Fluk’un 2025 Berlin Film Festivali’nde özel bir galada prömiyeri yapılan filmi “Köln 75”, Keith Jarrett’ın 1975 tarihli The Köln Concert albümünün heyecan dolu gerçek hikâyesini anlatıyor. Tarihe geçen bu benzersiz etkinlik azimli, kararlı, fedakâr 17 yaşındaki lise öğrencisi Vera Brandes’in olağanüstü çabalarıyla gerçekleştirilebildi. Keith Jarrett’ın canlı solo double albümü The Köln Concert, caz tarihinin en çok satan solo albümü ve en çok satan piyano albümü. Filmde bir yandan ana karakter Vera Brandes’in hem ailesiyle ilişkilerinde yaşadığı sorunlar hem de özgürlük peşinde bir genç kızın kendi hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılırken caz piyanisti Keith Jarrett’ın müzikal ve sosyal yaşamı çerçevesinde hem dönemin Almanyası’nın sosyo-kültürel yaşamı hem de müzisyenlerin iç dünyasının bir resmi çekiliyor.

GÖSTERİM PROGRAMI

CUMA 06.02.2026, Saat 20:00

Shahid (Yön: Narges Kalhor, 2024, 86')

Gösterim sonrası Keti Papadima tarafından bir tartışma olacak(İNG)

CUMARTESİ 07.02.2026

Saat 18:00…..Tandem-In welcher Sprache träumst du?(Langue Étrangère)

(Yön:Claire Burger,2024,105')

Saat 20:00…..Knochen und Namen(Bones and Names) (Yön: Fabian Stumm, 2023, 109')

PAZAR 08.02.2026

Saat 18:00……Mit der Faust in die Welt schlagen /Punching the World

(Yön: Constanze Klaue 2025, 110')

Saat 20:00……Roter Himmel (Afire) (Yön: Christian Petzold, 2023, 103')