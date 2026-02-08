Sanatçı Popi Avraam’a Kıbrıs Üniversitesi’nde fahri doktora

Murat OBENLER

Kıbrıs Üniversitesi Senatosu ve Konseyi, iki toplumlu etkinliklerde de rol alarak adanın birleştirilmesi mücadelesinde hep sanatıyla ön saflarda olan oyuncu Kalliopi(Popi) Avraam’a Beşeri Bilimler Fakültesi fahri doktora unvanı takdim edecek. 3 Mart 2026, Salı akşamı saat 19.00’da Kıbrıs Üniversitesi Tören Salonu’nda gerçekleşecek tören halka açık olup katılmak isteyenlerin 28 Şubat 2026 tarihine kadar www.ucy.ac.cy/ucyevents adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Etkinlik Rumca olacak ve Türkçe simültane çeviri de yapılacaktır. Kıbrıs Üniversitesi Rektörü, Profesör Tasos Hristofidis’in açılış konuşması ile başlayacak etkinlik onurlandırılan sanatçının yaşamı, sanatsal üretimi ve kişiliğinin Doç. Dr. Mihalis N. Mihail tarafından tanıtılması,Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mihalis N. Mihail tarafından karar metninin okunması, Rektör tarafından üniversite cübbesinin giydirilmesi ile devam edecek ve Popi Avraam’ın teşekkür konuşması ve “Tiyatrodan Empatiye” başlıklı sunumu ile sona erecek.

Popi Avraam, askeri cuntanın sona ermesinden iki yıl sonra Atina ve Pire’de Drama Sanatı eğitimi aldı; sekiz yıl boyunca Atina’da çalışarak Yunanistan genelinde turnelere katıldı. 1984 yılında Kıbrıs’a döndü ve vizyon, özveri ve yoğun emekle kendini adadığı Satirik Tiyatro’nun kurucu üyeleri arasında yer aldı. 1987 yılında Satiriko Tiyatro ekibi, Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu ile temas kurarak, dönemin siyasal koşullarına rağmen, ortak vatanın yeniden birleşmesi vizyonuyla anlamlı bir iş birliği başlattı. Oyunlarını tüm Kıbrıs’ta sahnelediler. Bu sürecin en önemli anlarından biri, Aristophanes’in Barış adlı eserinin 1987 yılında Türkçe olarak sahnelenmesiydi. İki tiyatro arasındaki dostluk ve iş birliği, geçiş noktalarının açılmasının ardından da devam etti ve 2004 yazında Kıbrıs Festivali (Kypria) kapsamında Aristophanes’in Lysistrata adlı oyunu Türkçe olarak Kıbrıs’ın tüm kentlerinde sahnelendi. Avraam ayrıca Lefkoşa’nın kuzeyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yapımlarında da yer aldı.

Kıbrıs’taki birçok tiyatro topluluğuyla çalıştı; Arthur Miller, Tennessee Williams, Bertolt Brecht, William Shakespeare, Jean Genet, Frank Wedekind, Aiskhylos, Sofokles, Aristophanes, Euripides, Martin McDonagh, Brian Friel ve çağdaş Yunan yazarlarının eserlerinde rol aldı. Epidaurus başta olmak üzere birçok antik tiyatroda sahne aldı; Avustralya ve Birleşik Krallık’ta turnelere katıldı. Satiriko Tiyatro’nun “Vladimiros Kafkaridis” Drama Okulu’nda, kuruluşundan bu yana, Oyunculuk ve Diksiyon dersleri vermektedir. Yirmi yıl boyunca yürüttüğü tiyatro atölyeleriyle çocukların empati, eleştirel düşünme ve farklılıklara saygı temelinde gelişmelerine katkı sağladı. Derviş Zaim’in iki dilli filmi “Gölgeler ve Suretler”deki performansıyla Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. 2019 yılında tiyatro sanatına katkılarından dolayı Kıbrıs Tiyatro Örgütü THOK Büyük Ödülü ile onurlandırıldı.