Kıbrıs Müzesi yenilenmiş haliyle 90.yaşını kutluyor

Murat OBENLER

Kıbrıs Müzesi (Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου) 90.yaşını güncellenmiş haliyle aralarında serginin de yer aldığı etkinliklerle kutluyor. Kıbrıs Eski Eserler Dairesi (Department of Antiquities Cyprus) organizasyonu ile Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Başkanlığı (Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026) çerçevesinde gerçekleştirilen Kıbrıs Müzesi’nde güzel bir etkinlikte müzenin güncellenmiş kalıcı sergisi sunuldu ve gün içinde halka yönelik rehberli geziler (İngilizce ve Yunanca) gerçekleştirildi.



Kassianidou: “Bina tarihine ve eski sergiye mutlak saygı duyarak, modern müzeoloji uygulamaları ve bilimsel anlatımdan yararlanarak ziyaretçiye daha anlamlı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor”

Kıbrıs Müzesi’nde yer alan etkinliklerde Eski Eserler Dairesi’nin kuruluşunun 90. yıl dönümü kutlamasına da denk gelmesi nedeniyle özel bir anlamı da olan güncellenmiş serginin açılışı öncesinde Kültür Bakan Yardımcısı Lina Kassianidou’nun da bir konuşması yer aldı. Lina Kassianidou güncellenen müze sunumunun bina tarihine ve eski sergiye mutlak saygı duyarak, modern müzeoloji uygulamalarından ve bilimsel anlatımdan yararlanarak ziyaretçi için daha deneyimli ve anlamlı bir deneyim yaşatmayı hedeflediğini vurguladı. Kassianidou, Kıbrıs Müzesi’nin Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Kıbrıs’ta olacak binlerce ziyaretçiyi ağırlamak ve koleksiyonun gelecekte son teknolojiye sahip modern Kıbrıs Arkeoloji Müzesi’ne devredilmesi için de anlaşmaya varıldığını belirtti. Koleksiyonda, yurt dışında onlarca yıl sonra 2024 yılında Kıbrıs'a geri dönen öküz postu şeklinde ikonik bakır heykel de yer alıyor.



3 dilli katalog ve online sayfası ile tüm Kıbrıslıları yeni deneyimi yaşamaya davet ediyor

Ülkenin en eski ve en önemli arkeoloji müzesi olan Kıbrıs Müzesi, bilgi, eğitim ve kültürel diyalog yeri olarak gelişmeye devam ediyor, arkeolojik mirasımızı modern Kıbrıs hayatının canlı bir parçası olarak vurguluyor. Kıbrıs Müzesi, Yunanca, Türkçe ve İngilizce yazılı kataloglar ve 3 dilli web sayfası ile hem Kıbrıslıları hem de yabancıları yeni deneyimini yaşamaya davet ediyor.