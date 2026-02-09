“Bu bir sağlık sistemi değil, mevcut düzeni ve yolsuzluğu sürdürme çabası”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’nin ‘plansız’ şekilde yürürlüğe koyduğu tam gün sağlık uygulamasına tepki amacıyla bir günlük uyarı grevine gitti. Sendika, Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve güncel gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında konuşan Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Yeterli doktoru, cihazı ve hemşireyi olan bir hastaneyi hak etmiyor muyuz? Bunları yapacak olan kimdir” diye sordu.

Gürkut, hiçbir kamu görevlisinin 32 saat aralıksız görevde kalmadığını fakat hekimlerin 32 saat boyunca görevinin başında olduğuna dikkat çekerek, “32 saattir uyumamış olan bir doktorun sizi ameliyat etmesine razı mısınız?” dedi.

Bu hastaneler ve cihazların yeterli olmadığını, hastaneler olarak planlı bir yapıda daha çok çalışmaya hazır olduklarını vurgulayan Gürkut, “Önce gelin eksiklikleri giderin, yasaları düzenleyin” ifadelerini kullandı.

Gürkut, “Tam mesai diye sunulan bu sistem sadece 1 saat daha poliklinik demektir. Bu bir sağlık sistemi değildir. Mevcut düzeni ve yolsuzluğu sürdürme çabasıdır. Kamu sağlık düzenini özele peşkeş çekmenin yoludur” diye konuştu.

Ülke ve hastanelere artan nüfusa cevap veremezken, sorumluluğu bunları tamamlamak olanların hekimleri suçlu gösterdiğini belirten Gürkut, “Yarın canınızı emanet edeceğiniz doktorların karalanmasına izin vermeyin” açıklamasında bulundu.