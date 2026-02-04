Fransa/İtalya, Meksika ve Kıbrıs’tan yapımlar Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali sahnesinde olacak

Murat OBENLER

Bu yıl 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 3.Cyprus International Theatre Festival (CITF)-Kıbrıs Uluslararası Tiyatro Festivali’nin programında yer alacak 3 yapım kamuoyu ile paylaşıldı. Dünyanın dört bir yanından birinci sınıf performans sanatçılarını adamıza getirmeye hazırlanan ve yalnızlıkta bulunan gücün ve kadın deneyiminin berraklığının bir kutlaması olarak tekil sesin gücüne adanan bu yılki festival “O Burada” Temasıyla Limasol’da gerçekleşecek. Bu yılki temayı oluşturan "O(Kadın) Burada" ifadesi, sahneye tesadüfen değil, kendi gerçeğini dile getirme amacıyla içsel gerekliliğiyle çıkan bir sanatçının gelişini simgeliyor.

CITF, Marianna De Sanctis, Gabriela Muñoz ve Vera Polozkova’yı ağırlayacak

Kıbrıs halkını kendi başlarına duran kadınların varlığını ve gücünü kutlayan, birinci sınıf bir tiyatro deneyimi yaşamaya davet eden CITF, Limasoldaki Pattihio Tiyatrosu’nda Fransa/İtalya’dan “Mother. Woman. Artist” performansı ile Marianna De Sanctis, Meksika’dan “Perhaps, Perhaps… Quizás” adlı sözsüz performansı ile Gabriela Muñoz ve “Doğumgünü Kutlaması ve Kırmızı İplik Albümü Kutlaması” ile Kıbrıs’tan Vera Polozkova’yı ağırlayacak.

Marianna De Sanctis’den “Anne. Kadın. Sanatçı” adlı dokunaklı,doğal stand-up sirk performansı

Sirk Sanatçısı,Öğretmen ve Sanat Yönetmeni Marianna De Sanctis’in yaratarak sahnede icra ettiği “Anne. Kadın. Sanatçı”, ham ve doğal bir stand-up sirk performansı; sanat yapmanın, sahnede durmanın ve anne olurken yaratmaya devam etmenin ardındaki kırılgan gerçekliği ortaya koyan, yürekten bir çalışma.

Bir gösteri yaratmanın ardında bir gerçeklik var: Onu hayata geçirmenin zorluğu.

Bir sanatçının yolculuğunda bir gerçeklik var:Sert eleştiriler, önyargılar ve güç oyunlarıyla şekillenmek Eserinizi satmaya çalışırken bir gerçeklik var: Anne olmak.

Sahnenin meşru kırılganlığına bir övgü

Bu performans, sahnenin meşru kırılganlığına bir övgüdür. Ham, gerçek ve ironik bir sirk gösterisi olan bu eser, izleyiciden gelen sorulara açık olup, sahnedeki sanatçı, kendisinin de yaşadığı şiddet ve ayrımcılık deneyimini paylaşıyor. Bu, kim olmayı seçerseniz o olmanın zaferini savunan bir #MeToo hareketidir-bu durumda: bir anne, bir kadın, bir sanatçı.

Bir gerçek ve direniş alanına dönüşen sahne

Sirk tekniğini, sözlü anlatımı, trajik palyaçoluğu ve stand-up komedisini harmanlayan Marianna De Sanctis, sahneyi bir gerçek ve direniş alanına dönüştürüyor. Bedenini, sesini ve hula hoop'unu kullanarak, illüzyon veya koruma olmadan performans sergiliyor. Kızı da performansa katılarak, ek bir samimiyet ve yaşanmış gerçeklik katmanı ekliyor ve sahne, sanat ile yaşamın ayrılmadan bir arada var olduğu bir yer haline geliyor. Performans çözümler sunmuyor. Basitleştirmiyor. İzleyiciyi güven, kırılganlık veortak sorumluluk ilişkisine davet ediyor. Yansıma,tartışma ve tanıma için bir alan açıyor.

Süre: 50 dakika + tartışma/Dil: İngilizce ve üstyazılı/Yaratan ve icra eden: Marianna De Sanctis ve Maë Lestage/Sanatsal destek: Nicanor de Elia/Yaşam desteği: Yaelle Antoine/Fotoğraf: Camilla La Verde/Grafik tasarım: Alma Kaiser/Yönetim: Collectif Tarabiscoté/Partnerler-ortaklar: La Grainerie, Erasmus+,Pistacatro,ESAC'dan Lido'ya,Le Samovar,CNAC

Sözsüz ama çok güçlü bir palyaço gösterisi: “Perhaps, Perhaps… Quizás”

Meksikalı tiyatro, Sirk ve Opera Sanatçısı Gabriela Muñoz’un performansı “Perhaps, Perhaps… Quizás” yalnızlık, bekleyiş ve kırılgan aşk umudu hakkında yürek burkan ve karşı konulmaz derecede komik, sözsüz bir palyaço gösterisidir. Konuşma dili içermeyen gösteri, fiziksel öykü anlatımı, görsel şiir ve duygusal hassasiyete dayanarak, her dilsel geçmişe sahip izleyiciler için tamamen erişilebilirdir.

Artık hiçbir şeyin bizi gerçekten etkilemediği bir dünyada, "gerçek aşk" özlemi çağımızın belirleyici yüklerinden biri haline geldi. Başkahraman Greta, haftada bir kez, sözde "doğru kişinin" gelişini prova eden yalnız bir kadındır. Hazırlanır, hayal eder, bekler ve umut eder. Bu gece o gece olabilir. Ya da olmayabilir. Sonunda Bay Doğru ile tanışacak mı? Belki... belki... quizás.

Komedi ve melankoli arasında zahmetsizce geçiş yapan Gabriela Muñoz, kahkaha ve kırılganlığın bir arada bulunduğu hassas bir evren yaratıyor. Performans, izleyiciyi Greta'nın ritüellerinde, arzularında ve sessiz direncinde kendilerini tanımaya davet ediyor. Samimi, eğlenceli ve son derece insani bir hikaye; kelimeler olmadan anlatılan, ancak hemen anlaşılan bir öykü.

Dünyanın dört bir yanındaki eleştirmenler Muñoz'un eşsiz sanatsal sesini övüyor.The Guardian, onun "bizi büyülü bir dünyaya taşıdığını" yazarken, Australian Stage ise eseri "çok komik ve dokunaklı, bir palyaço için zirve bir başarı" olarak nitelendirdi. Performans, Yeni Zelanda Fringe Festivali'nde En İyi Gösteri ve En İyi Performans ödülleri ve İspanya'daki Mostra Internacional de Teatro Cómico y Festivo de Cangas'da Seyirci Ödülü de dahil olmak üzere uluslararası alanda büyük beğeni topladı.

Oluşturan ve yöneten: Gabriela Muñoz/Kostüm tasarımı: Valentina Munoz/Sanat ve sahne tasarımı: Gabriela Muñoz, Valentina Muñoz/Teknik yönetmen: Gemma Raurell Colomer/Video: Marion Sosa

/Orijinal müzik: Ernesto Paredano/Fotoğraf: Brenda Islas veya Gemma Tweedie

Bir şair-şarkıcı buluşması ve Kırmızı İplik adlı yeni albüm tanıtımı

Rus şair, oyuncu ve şarkıcı Vera Polozkova, doğum gününü besteci Alexander Manotskov ile birlikte yeni albümü Kırmızı İplik'i sunacağı özel bir sahne programıyla kutlayacak. Sanatseverleri farklı bir gecenin beklediği özel yıldönümü programında, önceki yıllarda ikonik hale gelen şiirler, yeni kitabından metinler ve yeni albümden şarkılar yer alacak.

İki eşliksiz ses pop müzik, farklı kültürlerin halk gelenekleri, Rönesans ve Barok hatta operadan oluşan tüm bu stilistik yelpazeyi kucaklayacak. Vera Polozkova, hayatında ilk kez kendi metinlerinden bestelenmiş şarkılardan oluşan bir albüm seslendiriyor. Bir zamanlar Rus dilinde "şair" ve "şarkıcı" kelimeleri eş anlamlıydı ve Kırmızı İplik bu birliği yeniden sağlıyor.