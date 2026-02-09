KTÖS, InclEdu4AllNeeds seminerinde temsil edildi

Avrupa genelinde kapsayıcı eğitim sistemlerini güçlendirmek amacıyla ortak bir çalışma yürüten ETUCEve EFEE, AB tarafından finanse edilen “InclEdu4AllNeeds – Özel gereksinimli bireylerin eğitime ve öğretmenlik mesleğine katılımını teşvik eden Avrupa Eğitim Sektörel Sosyal Ortakları” projesi kapsamında, 28–29 Ocak 2026 tarihlerinde Kişinev’de başarılı bir eğitim semineri ve final konferansı gerçekleştirdi.

Konferans, Moldova Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Sendikaları Federasyonu (FSEȘ) ev sahipliğinde; ETUCE ve EFEE iş birliğiyle düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Avrupa’nın 28 ülkesinden 90’ın üzerinde katılımcı, eğitim sendikaları ve işveren örgütleri temsilcileri, Avrupalı uzmanlar, karar vericiler ve uygulayıcılar bir araya geldi. Etkinliğe Kıbrıs’tan POED, KTÖS, KTOEÖS, DAÜSEN, OLTEK, OELMEK VE POED katılırken , KTÖS’ü Eşitlik ve İnsan Hakları Sekreteri Sevgi Erhalaç ile Mali Sekreter Sevşen Dandana Özerce temsil etti.

Etkinlikte Moldovalı konuşmacılar; kapsayıcı eğitim alanındaki deneyimlerini, özel gereksinimli öğretmenlerin karşılaştığı yapısal zorlukları ve ek desteğe ihtiyaç duyan çocukların gereksinimlerini birinci elden paylaştı. Bu katkılar, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen katılımcıların yer aldığı çalışma gruplarında yürütülen verimli tartışmalara güçlü bir zemin oluşturdu.

Etkinlikte söz alan Sevgi Erhalaç, ‘özel gereksinimli bireylerin eğitim sistemine ve politikalarına etkili bir şekilde dahil edilmesi , kapsayıcı ve bütünleştirici eğitim modelleri ile mümkün olabileceğini belirterek, Özel eğitim sistemi sadece okulla sınırlı kalmayıp, bireyin toplumsal yaşama özgür katılımını hedeflenmesi olduğunu ifade etti.

Konferans süresince; proje kapsamında elde edilen araştırma bulguları sunuldu, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve özel gereksinimli bireylerin eğitimde ve öğretmenlik mesleğinde gerçek anlamda kapsanmasını hedefleyen politika ve uygulamalar ele alındı. Aynı zamanda, sosyal tarafların; adil, erişilebilir ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına duyarlı eğitim sistemlerinin inşasındaki vazgeçilmez rolü vurgulandı.

Programın açılışında Moldovalı yetkililer ve Moldova Eğitim ve Bilim Sendikaları Federasyonutemsilcileri konuşmalar yaptı. Ardından ETUCE Direktörü Jelmer Evers ve EFEE Genel Sekreteri Daniel Wisniewski değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca InclEdu4AllNeeds projesinin tanıtımı yapıldı; UNICEF ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri katkı sundu.

Katılımcılar, sosyal diyalog temelinde yürütülen etkileşimli çalışma gruplarında, özel gereksinimli bireylerin eğitimde ve öğretmenlik mesleğinde kapsanmasını güçlendirmeyi amaçlayan ortak ETUCE–EFEE rehberlerinin hazırlanması için birlikte çalıştı.

Seminerin ikinci gününde ise Moldova’dan ulusal kapsayıcılık perspektifleri ele alındı, Proje Danışma Grubu değerlendirmeleri paylaşıldı ve çalışma grubu tartışmaları derinleştirildi.