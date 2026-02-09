“Emekçinin alın terini gasp edilmesine izin vermeyeceğiz”

Hür-İş Federasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye Ektam Kıbrıs LTD işçilerinin sendikal örgütlenme sürecinde işten çıkarılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Pepsi’nin Kuzey Kıbrıs’taki üretici ve dağıtıcısı olan Ektam Kıbrıs LTD’de çalışan işçilerin en temel sosyal haklarını alamamaları nedeniyle sendikal örgütlenme yoluna gittikleri, ancak bu sürecin baskı ve tehditlerle engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Hür-İş, anayasal haklarını kullanmak isteyen emekçilerin hukuksuz biçimde işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Federasyon, işçilerin başlattığı grevi selamladığını belirterek, emekçilerin sonuna kadar yanında olduklarını kamuoyuna ilan etti. Açıklamada, sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğu hatırlatılarak, “Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değildir. Emekçinin alın terini gasp etmenize, korku ve tehditle işçi susturmanıza izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Grevin başlamasından yalnızca birkaç saat sonra işveren tarafından WhatsApp mesajlarıyla toplu işten durdurma duyuruları yapılmasının, hukuksuzluğun ve yaşanan panik halinin açık bir göstergesi olduğu savunulan açıklamada, olası boykotlara da dikkat çekildi. Hür-İş, bunun bir tehdit değil, emek düşmanı uygulamalara karşı açık bir uyarı olduğu kaydedildi.

Federasyon ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Ektam Kıbrıs LTD’de yaşanan hukuksuzlukları incelemek üzere derhal müfettiş görevlendirmeye çağırdı. Devletin ilgili kurumlarının açık hak ihlalleri karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, “Bu mücadele yalnızca Ektam işçilerinin değil, tüm emekçilerin mücadelesidir. Sonunda emek ve örgütlü mücadele mutlaka kazanacaktır” denildi.