UKÜ, Times Higher Education 2026 Bilim Alanı Bazlı Sıralamalarında önemli başarı elde etti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversiteleri Bilim Alanı Bazlı Sıralamalarında elde ettiği sonuçlarla uluslararası konumunu güçlendiriyor.

THE 2026 Dünya Üniversiteleri Genel Sıralaması’nda UKÜ, 601–800 bandında yer aldı. Alan bazlı sıralamalarda ise İşletme ve Ekonomi ile Sosyal Bilimler alanlarında 301–400 bandında konumlanarak bu disiplinlerdeki akademik üretim gücünü uluslararası ölçekte tescilledi. Mühendislik alanında elde edilen 601–800 bandı derecesi ise söz konusu alandaki konumunu koruduğunu gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, alan bazlı sıralamalarda elde edilen sonuçların üniversitenin eğitim ve araştırma alanlarındaki istikrarlı yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirtti. Azimli, “Elde edilen bu dereceler; eğitim kalitesi, araştırma çıktıları, uluslararası iş birlikleri ve akademik etki kriterleri doğrultusunda yapılan kapsamlı değerlendirmelerin sonucudur. Bu sonuçlar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin öğrenci odaklı eğitim anlayışı, nitelikli akademik kadrosu ve yenilikçi vizyonu ile küresel yükseköğretim alanındaki konumunu güçlendirdiğini göstermektedir” ifadelerini kullandı.