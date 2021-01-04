Canaltay’a RET!
SON DAKİKA: UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Meclis Başkanı seçilemedi.
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Cumhuriyet Meclisi yeni Başkanı’nı seçemedi. UBP’nin Başkanlığa aday gösterdiği Resmiye Canaltay, 47 milletvekilinin oy kullandığı Meclis’te 13 kabul, 26 ret, 3 çekimser oy aldı.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başkanlık seçiminin Perşembe günü tekrar yapılacağını açıkladı.
UBP de Canaltay’a evet demedi
Anımsanacağı üzere geçtiğimiz hafta, UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı adaylığı için oy çokluğuyla Resmiye Canaltay’ı seçmişti.
Canaltay’ın seçilmesi üzerine mevcut Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bu karara sert tepki göstermişti.
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