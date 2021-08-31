Canaltay: “Hava şartlarından dolayı belirsiz bir durum ortada”

TC Ulaştırma Bakanlığı ve Şehirciliğinden adaya birer heyetin geldiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, hava şartlarından dolayı belirsiz bir durum olduğunu dile getirdi. 3 Eylül’de hava seyrinin yine ülke yönüne döneceği öngörüsünü aldıklarını anlatan Canaltay, İHA’ların bölgeden görüntü almaya çalıştığını ve bunların incelendiğini kaydetti.

Canaltay, “Heyetlerle olan toplantı bittikten sonra net bilgi verebiliriz. Tüm incelemeleri yapıp ona göre açıklayabiliriz. Toplantılar hala sürüyor, kriz masası ile birlikte nasıl seferberlik yapılacağı gibi çeşitli konuları ele alıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bu tüm dünyanın sorunu.” dedi.

Ülkeye gelen gemilerin koruyucu bariyeler taşıdığını bilginsi paylaşan Canaltay, aynı zamanda temizlik çalışmaları için de girişimde bulunabileceklerini belirtti.

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