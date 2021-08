Türkiye’den açıklama: “Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz”

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısı Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerliyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileri dün gece yaptıkları açıklamada sızıntının 24 saat içinde Karpaz'a ulaşacağını bildirdi, müdahale ekibi oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den yardım istedi, gece yarısı Başkanlık’ta olağanüstü toplantı düzenlendi.

Ulaştırma Bakanlığı: “Kıyı Emniyeti gemimiz bariyerlerle birlikte sabah olay yerinde olacaktır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz”

Suriye kaynaklı büyük bir petrol sızıntısının Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği bildirildi.

Kitas Weather'in haberine göre geçtiğimiz hafta Baniyas kentindeki bir elektrik santralinin yakıt deposunda önemli oranda petrol sızıntısı yaşandı.

15.000 ton yakıtla dolu tanktan kaynaklanan sızıntının önce 25,5 kilometrekarelik bir alanı kapladığı bilgisi verildi, sızıntı 5 gün sonra 1.000 kilometre kare alana yayıldı.

Petrol sızıntısının kuzeybatı kısmı, Rizokarpasso'dan yaklaşık 20 kilometre uzakta ve Mağusa'nın yaklaşık 80 kilometre doğusunda yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde bölgemizi etkileyecek deniz akıntılarına göre, ilk etap olarak petrol sızıntısının adanın doğu kıyılarına yayılması bekleniyor.

24 saat içinde Karpaz’da

Cyprus MAİL'in haberine göre Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım ve Çevre Bakanı Costas Kadis sızıntının 24 saat içerisinde Karpaz’da olacağını açıkladı.

Kadis şunları ifade etti:

"Petrol sızıntısının yayılmasını izleyen en son simülasyon modelinin yanı sıra mevcut meteorolojik verilere göre, sızıntının önümüzdeki 24 saat içinde Apostolos Andreas'ı etkileyeceği tahmin ediliyor."

Güneyde yetkililer sızıntının Larnaka’ya ulaşması durumunda müdahale edebilmek için ekip oluşturduklarını da açıkladılar.

Tatar: "Gelişmeleri izliyoruz, Türkiye’ye bildirdik”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği haberleri üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de devrede olduğunu ve ne yapılması gerekirse yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüğünü, konuyla ilgili istişare içinde olduklarını belirtti.

Denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Saner: “Türkiye ile işbirliği içinde takip ediyoruz”

Başbakan Ersan Saner, Suriye’den denize sızan petrolün Türkiye ile işbirliği içinde takip edildiğini ve Başbakanlık’ta bir kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti: “ Suriye’den sızan petrolün adamıza doğru ilerleyişi Anavatan Türkiye ile de işbirliği içinde Başbakanlık ilgili tüm Bakanlıklarımız, birimlerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Başbakanlık müsteşarımız direktiflerim doğrultusunda Türkiye ve ilgili tüm mercilere en üst seviyede bağlantıdadır. Ülkemizin bu sızıntıdan zarar görmemesi için gereken neyse onun yapılacağından kimsenin kuşkusu olmasın. “

Ataoğlu: “Tüm tedbirleri almış durumdayız"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Suriye’den sızan yakıtla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Ataoğlu bugün öğle saatlerinde konunun bilgisine geldiğini, yaşanan bilgi akışı sonrası neler yapılabileceği konusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a da bilgi verildiğini ve konunun yakinen ele alındığını belirten Ataoğlu, tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti

Petrol sızıntısı haberinin alınmasıyla Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile irtibata geçtiklerini dile getiren Ataoğlu, teknik ekiplerin konuyla ilgili çalışmalarını anında başlattığını vurguladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile de hareket ederek Sahil Güvenlik ekiplerinin Karpaz bölgesinde konuçlandığını anlatan Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesi personelinin de Karpaz bölgesinde hazır bulunduğunu ve gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

Ataoğlu, şuanki bilgiler doğrultusunda sızıntının 31 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Karpaz sahiline ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye’den 3 gemi yola çıktı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin sızıntıyı uydu aracılığı ile anbean izlediğine vurgu yapan Ataoğlu uzman bir ekibin yarın adaya gelerek çalışmalara başlayacağını söyledi.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de irtibata geçtiğini ifade eden Ataoğlu, Bakan Karaismailoğlu’nun talimatı ile 3 geminin ekipmanları ile yola çıktığını ve müdahale için hazır olduklarını kaydetti.

Uydu aracılığı ile takip edilen yakıtın seyrine göre uzman ekibin çok hızlı bir şekilde olaya müdahale edeceğini vurgulayan Ataoğlu, gerekli işleminin profesyonel şekilde yapılacağını, bu konuda kimsenin şüphesinin olmamasını istedi.

Bölge belediyeleri ile görüşerek yarından itibaren bölgede oluşabilecek kirlilik durumunda denize girilmemesi yönünde çalışma başlatabileceklerini de söyleyen Ataoğlu, petrolün yol açabileceği hasarları önlemek için 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Başbakanlık'ta olağanüstü toplantı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda yol haritası belirlenmesi bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı: Kıyı Emniyeti gemimiz bariyerlerle birlikte sabah olay yerinde olacaktır

Ulaştırma Bakanlığı, Suriye’den Kıbrıs’a doğru yaklaşmakta olan petrol sızıntısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kıyı Emniyeti gemimiz bariyerlerle birlikte yarın sabah olay yerinde olacaktır. Teyakkuz halindeyiz ve gerekenin yapılması için Başbakanlıkta oluşan kriz masası etrafında hareket planı belirleniyor. Hızlı ve etkili bir müdahale için Türkiye yetkilileri ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Suriye’de başlayan ve kıyılarımıza doğru ilerleyen petrol sızıntısı nedeniyle tüm kurumlarımızla birlikte alarmdayız. Kıyı Emniyeti gemimiz bariyerlerle birlikte yarın sabah olay yerinde olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ile temas halindeyiz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Ciddi bir mücadele süreci bizi bekliyor. Kurumlarımızla birlikte hazır olma adına Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldu.

Kıyı Emniyet, olaya müdahale için hazır. İlk etapta tespitimiz yarın sabah itibarı ile güçlü bir mücadele bizi bekliyor. Hazırız. Hem kendi gücümüz ve uzmanlarımız hem de Türkiye’den gelen heyetle birlikte beklenmedik felaketin en az hasarla kıyılarımızdan uzaklaşması için mücadele edeceğiz.

Halkımızda oluşan ciddi endişenin farkındayız.

Teyakkuz halindeyiz ve gerekenin yapılması için Başbakanlıkta oluşan kriz masası etrafında hareket planı belirleniyor. Hızlı ve etkili bir müdahale için Türkiye yetkilileri ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de bizlerle temas içerisinde. Gerekli görülmesi halinde, BM, AB ve Güney Kıbrıs ile temasa geçilecektir. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Türkiye’den açıklama: “Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye kaynaklı bir petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz kıyısına doğru ilerlediği yönündeki haberler üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sızıntıyla ilgili olarak gün içinde süratle ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının denizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının da Karpaz kıyılarında gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Oktay, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, KKTC'li yetkililerle temas halinde olunduğunu ve Türk Büyükelçiliğinin gelişmeleri an be an izlediğini aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait hava ve deniz unsurlarının denizdeki kirliliğin güncel pozisyonunu belirlemek amacıyla uçuşlar gerçekleştirmesinin planlandığını kaydeden Oktay, bu şekilde kirliliğin takip edileceğini belirtti.

Türkiye olarak, her zaman olduğu gibi, bu konuda da KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Bir çevre felaketine fırsat vermeden elimizdeki tüm imkanları seferber ederek gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede Mersin, İskenderun, Botaş ve Taşucu Liman başkanlıkları bölgesinde bulunan yetkilendirilmiş acil müdahale firmalarının deniz araçları ve kirliliğe müdahale ekipmanları, deniz bariyeri, sıyırıcı, portatif depolama tankları hazır hale getirilmiş olup, bu unsurlardan 2 deniz aracı halihazırda Adana Ceyhan'dan uzman personel ve gerekli müdahale ekipmanı ile hareket etmiştir. Çevre Yönetimi Genel Müdürüyle birlikte bir heyet yarın sabah KKTC'ye gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi gelişmeleri yakından takip ediyor. Bölgeye sevk edebilecekleri gemileri koordine ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi. Bu kapsamda ilgili tüm kuruluşlar seferber olmuş durumdalar ve konuyu hassas bir şekilde takip ediyorlar. Hedef kirliliğin kıyıya vurmadan açık denizde kontrol edilmesi."