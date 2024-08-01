"Çalışma Dairesi tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendislerinin görev alabileceği bir sisteme geçilmeli"

Elektrik Mühendisleri Odası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler üzerine yaptığı açıklamada, İSG uzmanı tarafından belirlenen düzenleyici yönergelere uyumun bu tür kazaları önlemek için çok önemli olduğunu ancak iş yerlerinde kullanılacak elektrik sistemlerinin ve ekipmanların standartlarına uyumunu belirleyecek kişilerin elektrik mühendisleri olması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, iş yerlerinin elektrik sistemlerinin kontrol ve denetimi için Çalışma Dairesi tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendislerinin görev alabileceği bir sisteme geçilmesinin elzem olduğuna işaret edildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler nedeniyle konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) Yönetim Kurulu Başkanları imzasıyla yapılan ortak açıklama şöyle;

“Son günlerde görülen elektrik kazalarına bağlı ölümler nedeniyle Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin (İSG-BİR) konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

İş yerlerindeki elektrik kazaları, mesleki sağlık ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturur ve ciddi yaralanmalara, ölümlere ve önemli ekonomik kayıplara yol açar. Elektrik çarpması, yanıklar ve ark parlaması gibi bu olaylar genellikle hatalı ekipman, yetersiz bakım, tecrübesiz ve geçici istihdam edilen personel ve yetersiz güvenlik protokollerinden kaynaklanmaktadır.

Turizm, inşaat ve imalat gibi yüksek riskli sektörler özellikle savunmasızdır. Son günlerde artan elektrik kazalarına bağlı ölümler de bu durumu yansıtmaktadır. Yakın zamanda uzatma kablosuna bağlanan kaynak cihazı nedeniyle çıkan yangın, bu tür risklerin ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Bu tehlikeleri azaltmak için işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının hazırladığı risk değerlendirme raporu kapsamındaki eylem planına sıkı sıkıya sadık kalmalı, belirlenen güvenlik standartlarını uygulamalı, düzenli İSG eğitimleri vermeli, elektrikle uğraşan çalışanlar için özel oluşturulan kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanımını sağlamalı ve elektrik sistemlerinin rutin denetimlerini gerçekleştirmelidir.

İSG Uzmanı tarafından belirlenen düzenleyici yönergelere uyum, bu tür kazaları önlemek için çok önemlidir. Ancak iş yerlerinde kullanılacak elektrik sistemleri ve ekipmanların standartlarına uyumu belirleyecek kişiler Elektrik Mühendisleridir. Bu bağlamda, işyerlerinin elektrik sistemlerinin kontrol ve denetimi için Çalışma Dairesi tarafından yetkilendirilmiş elektrik mühendislerinin görev alabileceği bir sisteme geçilmesi elzemdir.

Bu tür kazaların önlenmesi amacıyla, Elektrik Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile imzalanan protokolle, elektrikli cihazların BS 1363 standartlarına uygun 3'lü fiş ile ithalatı ve satışı konusunda sıkı kurallar getirilmiştir. Bu kurallar, güvenlik standartlarını karşılamayan ürünlerin piyasaya sürülmesini engelleyerek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için atılan önemli adımlardan biridir.

Ayrıca, evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız elektrik tesisatlarında veya cihazlarda herhangi bir kırılma, aşırı ısınmadan kaynaklı bozulma veya arıza tespit ettiğinizde, mutlaka yetkili ve sertifikalı elektrik mühendisleri, müteahhitleri veya teknik personelleri tarafından kontrol edilmesi önem arz etmektedir. Elektrik tesisatı ve cihazları üzerinde yetkin olmayan kişilerin yapacağı müdahaleler, sorunun daha da büyümesine ve hatta can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesine sebep olabilmektedir. Diğer yandan, özellikle eski ve uzun yıllardır kullanılmakta olan binalarda veya kullanıcısı sürekli değişen ev ve işletmelerde, elektrik tesisatlarının yine yetkili ve sertifikalı uzmanlar tarafından periyodik olarak kontrol edilmesi önemlidir. Elektrik tesisatlarının düzenli denetimlerinin yapılması, gerektiğinde profesyonel destek alınması ve standartlara uygun ekipman kullanılması, hepimizin güvenliği için vazgeçilmez unsurlardır. Bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bir planlamanın yapılması elzem bir durumdur.

Ülkemizde görülen elektrik kazalarının önlenmesi ve denetimlerin uygulama prosedürlerinin belirlenmesi için Elektrik Mühendisleri Odası ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nin iş birliği içinde çalışacağını, gerçekleşen elektrik kazalarının sorumlularının da en kısa sürede belirlenmesi için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz”