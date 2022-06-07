UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, Seçim ve Halk Oylaması (değişiklik) önerisi yerel yönetimlere ilişkin seçim tarihinin Kasım ayının son pazarı olarak yeniden düzenlenmesini değerlendiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Çalınan minareye kılıf uydurmaya çalışıyorlar” yorumunda bulundu.

Yapılanların Anayasa ihlali olduğuna işaret eden Erhürman, bu duruma çok ciddi bir tepki vereceklerini belirtti.

Erhürman, “Önemli olan tarihle ilgili değil, tepkimiz bu ülkenin anayasasının çatır çatır ihlal edilmesidir. Anayasa’yı dahi tanımayan yapıya tepkimiz var.” dedi.

Erhürman, bu açıklamaları BRT’ye yaptı.

“Halkın derdi geçim…”

Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan 3 yasa değişikliği önerisinin ivediliğinin kaldırılmasını değerlendiren Erhürman, özetle “Birçok itibarı zedelenmeye hazırlanıyorlar, bunları engelleyeceğiz, elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Meclis’te yasalarla ilgili ivediliğinin kaldırılmasına ilişkin “Bizimle ön görüşme yapılmadı, ne öncesinde ne de sonrasında, sadece ivedilik talebi geri çekildi” yorumunu yaptı.

Ülkenin acil gündeminin ekonomik kriz olduğunu kaydeden Erhürman, Meclis’e ilk yasa tasarısının ceza yasası olarak getirilmesini eleştirdi.

Erhürman, “Ünal Üstel, kürsüde aç olan insanlar var diyor ama meclise ilk gündem olarak ceza yasasını getiriyor. Onların derdi özgürlükleri budama, vatandaşın geçim derdi değil. Bu yasa tasarıları ülkede hiçbir hak doğurmayacak, var olan hakları da budayacak.” şeklinde konuştu. Erhürman, bu yasaların kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

“Birtakım ezberlerin artık altı doldurulmalı”

‘Yapısal reform’ cümlelerinin de ‘elini taşın altına koy’ ifadesi gibi ezber olduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti: “Birtakım ezberlerin artık altı doldurulmalı. Bugün 6’ncı gün hala elektrik faturaları gelmedi, esnaf da hane halkı da bu yükün altından kalkmakta çok büyü zorluk çekecek. Zaten temel tüketim maddelerindeki artış maaşları eritiyor. Halkın gerçek gündemi ekonomi, sadece ‘yapısal reform’ ifadelerinin ortaya atılıp havada bırakılmasını doğru bulmuyoruz. Birçok noktada çeşitli düzenlemeler yapılmalı.”