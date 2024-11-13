Çaldıkları ziynet eşyaları ve yüksek miktarda nakit para 4 ayrı adresten çıktı

Lefkoşa ve Gönyeli'de, ev açma meseleleri ile ilgili olarak polisin gerçekleştirdiği 'Binbir Surat Operasyonu'nda 4 kişi tutuklandı, 4 ayrı adresten ziynet eşyası ve yüksek miktarda nakit para tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre 28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen ev açma meseleleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen 'Binbir Surat Operasyonu'nda K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43), D.Ç.(K-36) ve S.B. (K-39) tespit edilerek tutuklandı.

Söz konusu kişilerin yapılan sorgulamasında, Lefkoşa ve Gönyeli’de bulunan dört ayrı adresin kapılarını açarak içeriye girdikten sonra, adresler içerisinde muhafaza edilen ziynet eşyaları ile toplam 7 bin 500 TL ve 2 bin 300 Stg nakit parayı çaldıkları tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.