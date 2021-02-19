Çaldığı çeki, borcuna karşılık verdi

Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen ‘çek sahteleme’ olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B, soruşturmasının tamamlanması üzerine mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Adnan Kardeşler, zanlı A.B’nin 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, Karaoğlanoğlu’nda, satış sorumlusu olarak görev yaptığı Özbek Motors isimli galerinin ofisi içerisinde muhafaza edilen, S.Ö’ye ait Vakıflar Bankası çek defteri içerisinden 1912040 seri numaralı çek yaprağını sirkat ettiğini söyledi.

Çek yaprakları bulundu, teminatla serbest kaldı

Polis zanlının çeki, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Cars For You isimli galeriye 11 bin STG meblağlı ve 11 Şubat tarihli olarak yazıp imzalayarak sahteledikten sonra, söz konusu galeri sahibi M.Ş.B’ye olan borcuna karşılık verip tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlı A.B’nin mahkeme emri ile tutuklandığını, yürütülen soruşturmada gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini ayrıca çek yaprağının da bulunarak emare olarak alındığını belirtti, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, ayda 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kefilin 25 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.