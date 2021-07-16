Çağman, ‘yeniden’ Çalışma Bakanı: Atama Resmi Gazete’de

DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmen yeniden atandı.

Atama, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in önerisi ile Anayasa'nın 106'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında söz konusu atamayı yaptı.