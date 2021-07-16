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Çağman, ‘yeniden’ Çalışma Bakanı: Atama Resmi Gazete’de

Çağman, ‘yeniden’ Çalışma Bakanı: Atama Resmi Gazete’de

DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmen yeniden atandı.

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DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmen yeniden atandı.

Atama, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in önerisi ile Anayasa'nın 106'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında söz konusu atamayı yaptı.

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