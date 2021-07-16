Çağman, ‘yeniden’ Çalışma Bakanı: Atama Resmi Gazete’de
DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmen yeniden atandı.
A+A-
DP Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmen yeniden atandı.
Atama, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı, yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’in önerisi ile Anayasa'nın 106'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası kapsamında söz konusu atamayı yaptı.
Bu haber toplam 625 defa okunmuştur
Etiketler : Koral Çağman, ubp-dp-ydp azınlık hükümeti, çalışma bakanı