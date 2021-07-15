Başbakan atamayı sundu: Çağman yeniden Çalışma Bakanı

Başbakan Ersan Saner Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden Koral Çağman’ı atadı.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Başbakan atamayı doğruladı.

Bir süre önce bakanlıktan istifa eden Çağman yeniden aynı göreve gelmiş oldu.

Demokrat Parti (DP) yeni bakan için Afet Özcafer ismini Başbakan’a bildirmiş, Başbakan ise Anayasal süre dolmasına rağmen bu atamayı yapmamıştı.

Başbakan, DP milletvekili Serdar Denktaş’ın bu isimde uzlaşma göstermediği mesajı vererek “nisap garantisi” istemişti.

Anayasa gereği Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun “vekalet” süresinin de dolması ile Çalışma Bakanlığı bir anlamda “boşta” kalmıştı.

Ersin Tatar'ın atamayı onaylaması bekleniyor.