Hükümette gerilim düşmüyor: Çalışma Bakanı kim olacak?

Siyasi kulislerde Başbakan Ersan Saner’in Anayasa ihlaline rağmen atama yapmadığı, süreci 20 Temmuz’a kadar uzatmak istediği, Erdoğan’ın adaya gelişiyle birlikte “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni Kurtarma Planı”nın masaya yatırılacağı konuşuluyor



Ersan Saner Başbakanlığında oluşturulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi Azınlık Hükümeti’nde kriz bitmiyor.



Hükümeti oluşturan partilerin kendi içindeki istifalar ve yarılmaların ardından, ülkede 20 gündür Çalışma Bakanı yok.



Anayasa’ya göre en geç on günlük sürede bakan atanması gerekiyor.



Erken seçim tarihinin atlanması ve hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması gibi konularda da Anayasa’yı ihlal eden hükümette gözler şimdi Çalışma Bakanı’nın atamasına çevrildi.



Siyasi kulislerde Başbakan Ersan Saner’in Anayasa ihlaline rağmen atama yapmadığı süreci 20 Temmuz’a kadar uzatmak istediği, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan’ın adaya gelişiyle birlikte “UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni Kurtarma Planı”nın masaya yatırılacağı konuşuluyor.



DP MYK’sı hafta sonu Afet Özcafer'in Çalışma Bakanı olmasına dair sürecin başlatılmamasından dolayı Başbakan Ersan Saner'e sert ifadeler içeren bir açıklama yayınlayarak, “Ne etik kurallara, ne hükümet protokolüne, ne de Anayasa’ya uygun” demişti.



DP, milletvekili Çağman’ın Çalışma Bakanlığı’ndan istifa etmesi üzerine yerine Afet Özcafer’in atanması için gerekli resmi yazıyı, 5 Temmuz tarihinde UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’e iletti.



Ancak, Meclis’in son oturumlarında nisap krizine de neden olan kimi “pazarlıklar” nedeniyle atamanın henüz yapılamadığı iddia edildi.



