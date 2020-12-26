Saray’da yeni yönetim süreci: ‘Üst Düzey Değerlendirme’



Cuhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daha önce “Üst Koordinasyon Kurulu” diye açıkladığı, ancak, Anayasa’da karşılığı olmaması nedeniyle eleştirilen toplantılardan biri daha yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı’nın bu kez herhangi bir kurul nitelendirmesi yapmadan, “ülkedeki son gelişmeler değerlendirildi” diye duyurduğu toplantıya, Başbakan ve bazı bakanlarla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve komutanların da katılması dikkat çekti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan şu bilgi verildi:



“Ülkedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında; Başbakan Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirildi.”



Toplantının içeriği açıklanmadı.